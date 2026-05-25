Φαίη Σκορδά: Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε την έγνοια να μεγαλώσει την κόρη της, ήταν άσχημα το τελευταίο διάστημα

Η Φαίη Σκορδά αποχαιρέτησε τη Γωγώ Μαστροκώστα λίγο μετά την έναρξη της εκπομπής «Buongiorno» που παρουσιάζει στο Mega, το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου. Η παρουσιάστρια ανέφερε πως η πρώην γυμνάστρια έδινε σκληρή μάχη και πως τα προηγούμενα χρόνια ήθελε να μεγαλώσει την κόρη της που την χρειαζόταν.

Η Φαίη Σκορδά ανέφερε πως η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους δικούς της ανθρώπους, που ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά. Όπως είπε, η θλιβερή είδηση της προκάλεσε στεναχώρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δεν ήταν κολλητή μου, αλλά όλοι την γνωρίζαμε στον χώρο και γνωρίζαμε ότι είχε αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Είχε την έγνοια να μεγαλώσει την κόρη της και να καταφέρει τουλάχιστον να φτάσει 18 χρονών. Ήταν άσχημα το τελευταίο διάστημα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι συλλυπητήρια γιατί ήταν μια μαμά, μια σύζυγος, μια αδελφή», είπε φορτισμένη η Φαίη Σκορδά.

Και συμπλήρωσε: «Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ για αυτό μετράω λίγο τις λέξεις μου. Ήταν από τις πρώτες που μίλησε δημόσια για αυτό. Έδινε δύναμη στις μαμάδες που μπορεί να αντιμετωπίζουν κάτι τέτοιο».

Την είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα έκανε γνωστή κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, με μία συνταρακτική ανάρτηση για την απώλεια της μητέρας της.