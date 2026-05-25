Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα θα ειπωθεί στο Μεσολόγγι σε στενό κύκλο

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε για τη δύσκολη μάχη που έδινε η Γωγώ Μαστροκώστα τα τελευταία χρόνια και για την επιθυμία στενών συγγενών της, για διακριτικότητα στον αγώνα της. Η παρουσιάστρια του «Happy Day» ανέφερε πως η κηδεία της 56χρονης πρώην γυμνάστριας θα γίνει στο Μεσολόγγι σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε για τη Γωγώ Μαστροκώστα: «Όπως είχε πει κι εκείνη, τη χρονιά που έμεινε έγκυος και παντρεύτηκε, έμαθε ότι έχει καρκίνο και ήταν σαν να έζησε 10 ζωές σε μία… Μίλαγα με έναν πολύ δικό της άνθρωπο για κάτι άσχετο, και μου έλεγε ότι ήταν εδώ και αρκετές εβδομάδες στην εντατική, στον Ευαγγελισμό, αλλά η οικογένεια δεν ήθελε να βγαίνουν λεπτομέρειες προς τα έξω και το είχαμε σεβαστεί συνολικά όλοι οι δημοσιογράφοι… όλοι ήλπιζαν ότι θα γίνει το θαύμα».

Μάλιστα, η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα θα ειπωθεί από τους οικείους της στο Μεσολόγγι σε στενό οικογενειακό κύκλο και πρόσθεσε, «Είναι τόσο συγκινητικά αυτά τα λόγια της κόρης της. Η μόνη σκέψη που ηρεμεί και καλμάρει την ψυχή σου όταν φεύγει ένας τόσο δικός σου άνθρωπος, είναι ότι θα είναι ψηλά και θα σε προσέχει σαν φύλακας άγγελος.

Αυτό το παιδάκι έχει περάσει τόσα πολλά. Έχει δει τη μαμά της να δίνει μάχες, να μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία, αλλά τελικά κρατάει τη δύναμη της ψυχής της, τη δύναμη να παλεύει, την αισιοδοξία, την αξιοπρέπειά και ξέρει ότι θα την προσέχει από ψηλά… Οι άνθρωποί της ήλπιζαν ότι η δύναμη της ψυχής της θα τη βγάλει και πάλι νικήτρια».

«Όλοι όσοι τους γνωρίζουν, το περίμεναν, τους το είχαν πει οι γιατροί ότι σε αυτή την κατάσταση που είναι, έχει κάποια 24ωρα. Εκείνη όμως πάλεψε, έδωσε αυτή τη μάχη, έμεινε ζωντανή, ήθελε να τα καταφέρει και όλοι περίμεναν το θαύμα του Θεού… Θα είναι ένας φύλακας άγγελος» κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Την είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα έκανε γνωστή κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, με μία συνταρακτική ανάρτηση για την απώλεια της μητέρας της.