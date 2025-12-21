Black List 2025: Το top 5 των κορυφαίων σεναρίων του Hollywood που παραμένουν στο «συρτάρι»

74 σενάρια από 86 δημιουργούς περιλαμβάνονται στη Black List 2025 με τα πιο δημοφιλή σενάρια του Hollywood τα οποία ακόμη παραμένουν σε ένα συρτάρι για να κυκλοφορήσουν.

Το «Best Seller» της Matisse Haddad βρίσκεται στην πρώτη θέση της φετινής «Black List» η οποία δημοσιοποιείται για 21η συνεχόμενη χρονιά, δίνοντας ώθηση σε παραγωγούς να βρουν σενάρια – διαμάντια τα οποία ακόμη δεν έχουν αξιοποιηθεί στο Hollywood.

Αν και το όνομα της λίστας παραπέμπει σε κάτι αρνητικό, στην ουσία θεωρείται σφραγίδα ποιότητας για τους σεναριογράφους αλλά και εφαλτήριο για μία καινούρια καριέρα – πολλά από τα σενάρια γίνονται επιτυχημένες ταινίες.

Η ιστορία της Matisse Haddad διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη, με πρωταγωνίστρια μια συγγραφέα η οποία παλεύει με τις πιέσεις του καταξιωμένου συζύγου της σχετικά με τη μητρότητα, προκάλεσε μακράν τις περισσότερες συζητήσεις και εντυπώσεις μεταξύ των στελεχών της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Οι Peter Rice και Jason Reitman φέρονται ήδη να έχουν αναλάβει την παραγωγή της ταινίας.

Οι υπόλοιπες ταινίες επιλέχθηκαν προσεκτικά από σχεδόν 500 στελέχη της βιομηχανίας του Hollywood. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Equity» του Ward Kamel και ακολούθησε το «Rush», με την υπογραφή των Read Masino και Cassidy Alla.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Jackson Kellard με το «Trace» συμπεριλήφθηκε στη λίστα για 4η φορά φέτος, έχοντας προηγηθεί η εμφάνισή του στη Black List 2024 και με δύο σενάρια το 2023.

Επίσης, ο Matthew Carnahan ο οποίος είχε συμπεριληφθεί τόσο στην πρώτη Black List όσο και στην περσινή επέστρεψε με το «Serpent Girl».

Συνολικά, η Black List 2025 περιλαμβάνει 29 δημιουργούς που έχουν βρεθεί ξανά στο παρελθόν και 11 που έχουν καταφέρει να συμπεριληφθούν 3 φορές, όπως αναφέρει το Deadline.

«Είκοσι ένα χρόνια μετά την έναρξη αυτού του πειράματος, εξακολουθεί να μοιάζει λίγο με θαύμα το γεγονός ότι κάτι που ξεκίνησε ως ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το 2005 είναι πλέον μια παγκόσμια κοινότητα επαγγελματιών που μοιράζεται τις ιστορίες για τις οποίες δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται», ανέφερε σε δήλωσή του ο ιδρυτής της Black List, Franklin Leonard.

«Τα φετινά σενάρια, όπως ήταν αναμενόμενο, καταπιάνονται με το τι συμβαίνει όταν τα συστήματα στα οποία ζούμε – οικονομικά, πολιτικά, αλγοριθμικά – υπολειτουργούν και, ευτυχώς, με το πώς θα δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο», συμπλήρωσε.

Τα πέντε σενάρια της Black List 2025 που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους είναι τα:

1. «BEST SELLER», Matisse Haddad

2. «EQUITY», Ward Kamel

3. «RUSH», Read Masino, Cassidy Alla

4. «UNTOUCHABLE» Julian Silver, Reiss Clauson-Wolf

5. «MINNOW» Zach Strauss, Chris Silber