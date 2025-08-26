Media

Bugonia: Η αφίσα για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone «μαγνητίζει» τα βλέμματα

Η ταινία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον στο φεστιβάλ και ήδη θεωρείται φαβορί για βραβεία
Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν
Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν / REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Μεγάλη αίσθηση προκαλεί ήδη η επερχόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, Bugonia, λίγες μόλις ημέρες πριν την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 28 Αυγούστου. Πρωταγωνιστεί ξανά η «μούσα» του διάσημου Έλληνα σκηνοθέτη, Emma Stone.

Η πρώτη αφίσα του φιλμ Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου, με την Emma Stone σε μία ανατρεπτική εμφάνιση, εντυπωσιάζει και αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον γύρω από το έργο του Έλληνα δημιουργού.

Το Bugonia είναι ριμέικ της νοτιοκορεατικής cult ταινίας Save the Green Planet και αποτελεί τη νέα συνεργασία του Λάνθιμου με τη βραβευμένη με Όσκαρ, Έμα Στόουν. Η υπόθεση αφορά δύο νεαρούς που, εμμονικοί με θεωρίες συνωμοσίας, απαγάγουν μια ισχυρή CEO, πιστεύοντας πως είναι εξωγήινος απειλή για τη Γη.

 

Συμμετέχουν, επίσης, οι Τζέσι Πλίμονς, Αλίσια Σίλβερστοουν και Σταύρος Χαλκιάς. Το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Τρέισι, γνωστός από το Succession.

Η ταινία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον στο φεστιβάλ και ήδη θεωρείται φαβορί για βραβεία.

