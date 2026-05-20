Άγιος έρωτας – επόμενο επεισόδιο: Ο Παύλος είναι έξω φρενών και η Χλόη φοβάται πως ο Νικόλαος κινδυνεύει

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» έρχεται στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου, στις 22:00.

Επεισόδιο 115ο: Η αποκάλυψη της σχέσης της Χλόης και του Νικόλαου πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο Παύλος είναι έξω φρενών και η Χλόη φοβάται πως ο Νικόλαος κινδυνεύει. Ο Πέτρος ζητάει εξηγήσεις από τη Χλόη και η Θάλεια τσακώνεται έντονα μαζί της. Ο Αργύρης, ενώ προσπαθεί να έρθει πιο κοντά με τη Δώρα, καταλήγει να τη θυμώσει. Ο Χάρης ζητάει από τον Αντρέα να συναντηθούν. Εν τω μεταξύ, ο Ηλίας πείθει τη Σοφία να κάνει ύπνωση και αυτό που βλέπει, την ταράζει πολύ. Η συνάντηση Άννας και Ελένης προκαλεί υποψίες στον Κυριάκο για τη σχέση της Ελένης με τον Περικλή. Νικηφόρος, Κυριάκος και Νικόλαος αποφασίζουν να ερευνήσουν την εξαφάνιση της Σταματοπούλου, ενώ ο Παύλος καταγγέλλει στη Χωροφυλακή τον Νικόλαο, ως υπεύθυνο της απαγωγής της Κικής.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Στον ρόλο του Λεωνίδα, ο Στέλιος Μάινας

Παραγωγή: Primavisione

