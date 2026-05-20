Λάμπρος Κωνσταντάρας: Είστε σοβαροί που κάθεστε και λέτε πόσο κόπηκε το πόδι του Σταύρου στο «Survivor»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ξέσπασε μέσω των social media με κάποιους που ασχολούνται ενδελεχώς με τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, του παίκτη του «Survivor» που είχε ένα ατύχημα με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το πόδι του.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος στο παρελθόν έχει πάρει μέρος στο «Survivor», το οποίο σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ φέτος ολοκληρώνεται πρόωρα λόγω του τραυματισμού του Σταύρου Φλώρου, αναρωτήθηκε πώς κάποιοι αναφέρουν τόσες λεπτομέρειες για τον άτυχο παίκτη. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε την εν λόγω ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη (19.05.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είστε σοβαροί μερικοί που κάθεστε να μας εξηγήσετε με λεπτομέρειες που ακριβώς και πόσο κόπηκε το πόδι του άτυχου Σταύρου στο “Survivor”; Ποια αρτηρία κόπηκε και πόσο αίμα έτρεξε; Ρε μ@λ@@@ μου, πάτε καλά;», έγραψε στην ανάρτησή του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Μετά το σοβαρό περιστατικό τραυματισμού του Σταύρου στον Άγιο Δομίνικο, προτεραιότητά μας υπήρξε αποκλειστικά η υγεία και η ασφάλειά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σταύρος παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από ομάδα εξειδικευμένων γιατρών, σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα της Αμερικής, έχοντας δίπλα του μέλη της οικογενείας του και ανθρώπους της παραγωγής, που συνεχίζουν να παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη.

Από την πρώτη στιγμή, τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραυματισμό του Σταύρου αξιολογούνται λεπτομερώς, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για τις συνθήκες του ατυχήματος. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα με τη συνδρομή των τοπικών αρχών, με στόχο την πλήρη αποτύπωση όλων των δεδομένων.

Μέσα από κοινές συζητήσεις και με τους υπόλοιπους παίκτες και σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, κρίθηκε ότι το παιχνίδι δεν θα

μπορούσε να συνεχιστεί μετά το συγκεκριμένο συμβάν.

Έτσι, αποφασίστηκε η οριστική ολοκλήρωση του Survivor, με απόλυτη προτεραιότητα τον ανθρώπινο παράγοντα.

Απόψε στις 21:00 θα προβληθεί το τελευταίο συμβούλιο του νησιού», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που έστειλε ο ΣΚΑΪ την Τετάρτη (20.05.2026).