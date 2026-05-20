Να μ’ αγαπάς – επόμενο επεισόδιο: Η Σοφία συνωμοτεί με το Μιχάλη για να αρπάξουν ό,τι μπορούν

Εξελίξεις έρχονται στo νέo επεισόδιo της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ' αγαπάς, που θα προβληθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου στις 20:00.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 21 Μαΐου

Επεισόδιο 114: Ο Λευτέρης και ο Άγγελος αναχωρούν για Λονδίνο. Ο Μιχάλης εκμεταλλεύεται την απουσία του Άγγελου και αρχίζει να κάνει αισθητή την παρουσία του στη Ζωή. Η Ζωή βλέπει τον εφιάλτη της να ζωντανεύει. Η Σοφία, που είναι ερωτευμένη με τον Μιχάλη, συνωμοτεί μαζί του για να αρπάξουν ό,τι μπορούν.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει η Λίλιαν Λαζάνη και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions