Survivor: Αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα κρίσιμα χειρουργεία που θα υποβληθεί ο Σταύρος Φλώρος – Ο Έλληνας γιατρός που τον ανέλαβε

Τον δικό του «Γολγοθά» ανεβαίνει ο Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε σοβαρά με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του, ο οποίος έχει στο πλευρό του πλέον και έναν Έλληνα διακεκριμένο χειρουργό, εντατικολόγο και καθηγητή ιατρικής με έδρα το Μαϊάμι στις ΗΠΑ.

Ο Έλληνας επιστήμονας παρακολουθεί καθημερινά τον 22χρονο στο νοσοκομείο των ΗΠΑ και είναι ο επικεφαλής της ομάδας που έχει αναλάβει την αποκατάστασή του. Υπενθυμίζεται ότι ο Σταύρος Φλώρος, μετά τον τραυματισμό του στο Survivor και αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον Άγιο Δομίνικο, μεταφέρθηκε στο Jackson Memorial Hospital στο Μαϊάμι προκειμένου να αποκαταστήσει το σοβαρό τραύμα που έχει στο δεξί του πόδι.

Ο Έλληνας χειρουργός ξεκίνησε ως ειδικευόμενος στο Jackson Memorial Hospital το 1989 και πλέον θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο παρελθόν είχε δημοσιεύσει μία σειρά από βίντεο τόσο εντός όσο και εκτός νοσοκομείου. Έχει ήδη στα χέρια του τα αποτελέσματα μίας σειράς εξετάσεων του 22χρονου και έχει έτοιμο το πλάνο της αποθεραπείας.

Οι επόμενες μέρες είναι καθοριστικές για την αποθεραπεία του 22χρονου. Ο Έλληνας γιατρός του εμφανίζεται αισιόδοξος πως στο τέλος της μάχης ο Σταύρος θα βγει νικητής.

Ο πατέρας του 22χρονου μιλώντας στο «Live News», ανέφερε πως ο γιος του θα υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις: «Περιμένουμε να κάνει δύο νέες επεμβάσεις ο Σταύρος. Μία στο δεξί πόδι και μία στο αριστερό. Δεν είμαστε σίγουροι αν θα γίνουν και οι δύο σήμερα. Στο αριστερό πρέπει να γίνει η επέμβαση για να μειωθούν οι πόνοι που προκαλούν κάποια νεύρα. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να περάσει κι αυτό το βήμα. Όλα δείχνουν ότι όλα θα πάνε καλά».

«Σκοπεύω να πάω κι εγώ σύντομα στο Μαϊάμι. Η ενημέρωση που θα έχουμε σήμερα, θα κρίνει τη μέρα που θα πάω. Μιλάμε καθημερινά μαζί του. Αν εξαιρέσει κανείς τον πόνο που έχει, είναι καλά ψυχολογικά το παιδί. Αντιλαμβάνεται πλέον τις δυσκολίες που σιγά σιγά θα μετριαστούν. Ψύχραιμος είναι», συμπλήρωσε ο πατέρας του.

Ο Σταύρος Φλώρος μιλάει καθημερινά με τους γονείς του και εμφανίζεται ψύχραιμος, αποφασισμένος να παλέψει για να πάρει πίσω τη ζωή του.

Από την πλευρά του, ο συμπαίκτης του 22χρονου στο Survivor, Μάνος Μαλλιαρός, ο οποίος μάλιστα έσωσε τον Σταύρο Φλώρο μετά το χτύπημα του σκάφους στον Άγιο Δομίνικο, έχει ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα. Όπως είπε ο πατέρας του 22χρονου, το σοβαρό ατύχημα έφερε τα πάνω – κάτω στις ζωές τους.

«Ως οικογένεια αποφασίσαμε να του περάσουμε ένα σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο, μία επιχείρηση με μεγάλη συναισθηματική αλλά και χρηματική αξία, με σκοπό να του εξασφαλίσουμε ένα σίγουρο μέλλον και μία οικονομική ασφάλεια».