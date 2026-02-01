Δέσποινα Καμπούρη: Όλοι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με την προσθήκη του Τέρενς Κουίκ στο Πρωινό

Τόσο στη νέα κόντρα ανάμεσα στον Πάνο Κατσαρίδη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο όσο και στην πρόσφατη προσθήκη του Τέρενς Κουίκ στο Πρωινό του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Δέσποινα Καμπούρη στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live, το μεσημέρι της Κυριακής (01-02-2026), στον ΣΚΑΪ.

“Εγώ τους φίλους μου τους υπερασπίζομαι μπροστά τους αλλά, πολύ περισσότερο, τους υπερασπίζομαι πίσω τους. Και δυστυχώς δεν είμαι πάντα πολύ αντικειμενική όταν ένα θέμα αφορά έναν άνθρωπο που αγαπώ και εκτιμώ. Ο Πάνος Κατσαρίδης ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία” υπογράμμισε αρχικά η Δέσποινα Καμπούρη, πριν σχολιάσει την επιστροφή του Τέρενς Κουίκ στον ΑΝΤ1.

“Δεν με ενοχλεί καθόλου οι άνθρωποι, όταν νιώθουν ότι βάλλονται ή κάποιος υποτιμά την επαγγελματική τους υπόσταση και το ήθος τους, έχουν κάθε δικαίωμα να τα υπερασπιστούν και να και έχουν κάθε δικαίωμα να απαντήσουν. Αν αυτό λέγεται αυτοαναφορικότητα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα μ’ αυτήν”.

“Η προσθήκη του Τέρενς Κουίκ στο Πρωινό είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Ουσιώδες σχόλιο από έναν άνθρωπο που την τηλεόραση και τη δημοσιογραφία τις γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Οπότε είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι μ’ αυτή την προσθήκη” πρόσθεσε, εν συνεχεία, Δέσποινα Καμπούρη στον ΣΚΑΪ.

Προ ημερών ο Τέρενς Κουίκ είχε βρεθεί καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα και είχε μιλήσει για θέματα της επικαιρότητας, αλλά και για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη.