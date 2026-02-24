Διακοπή στη μετάδοση του Δεύτερου Προγράμματος και της ΕΡΑ ΣΠΟΡ μέχρι τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026

Με μία λιτή ανακοίνωση η ΕΡΤ ενημέρωσε ότι από σήμερα Τρίτη (24.02.2026) έως την επόμενη Δευτέρα θα διακοπεί η μετάδοση όλων των προγραμμάτων του Δεύτερου Προγράμματος και της ΕΡΑ ΣΠΟΡ εξαιτίας εργασιών αναβάθμισης των τεχνολογικών εγκαταστάσεων.

Στην ίδια ανακοίνωση η δημόσια τηλεόραση ενημέρωσε τον κόσμο ότι κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, υπάρχει περίπτωση αντιμετωπίσουν προβλήματα στο σήμα όσοι κατοικούν στις περιοχές του Κορινθιακού κόλπου και στα νότια προάστια της Αττικής.

«Η ΕΡΤ ενημερώνει τους ακροατές ότι από σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 θα σημειωθεί διακοπή στη μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων του Δεύτερου Προγράμματος και της ΕΡΑ ΣΠΟΡ από το Κέντρο Εκπομπής Γεράνια, λόγω εργασιών αναβάθμισης των τεχνολογικών εγκαταστάσεων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στη λήψη του σήματος στις περιοχές του Κορινθιακού Κόλπου (Κόρινθος, Ξυλόκαστρο, Κιάτο, Δερβένι, Ακράτα, Αίγιο) και των νοτίων παραλίων της Αττικής (Βούλα, Βουλιαγμένη, Σαρωνίδα, Λαγονήσι).

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σήμα εκπομπής να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό. Η ΕΡΤ ζητεί την κατανόηση των ακροατών της», ανέφερε σχετική ανακοίνωση της δημόσιας τηλεόρασης.