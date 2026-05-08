Σία Κοσιώνη: Τίτλοι τέλους από τον ΣΚΑΪ – Απόψε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων – Η απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου

Τέλος εποχής, αφού σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 και μετά από είκοσι χρόνια στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ η Σία Κοσιώνη θα το παρουσιάσει για τελευταία φορά.

Μετά τη δημοσιοποίηση από το newsit.gr για το οριστικό «διαζύγιο» ανάμεσα στη δημοσιογράφο και τον τηλεοπτικό σταθμό και το «τσουνάμι» φημών και σεναρίων οι δύο πλευρές αποφάσισαν την πρόωρη λήξη της συνεργασίας τους, καθώς σύμφωνα με το εν ισχύι συμβόλαιο η Σία Κοσιώνη θα παρουσίαζε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων έως την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, περίπου στο τέλος Ιουνίου. Έτσι λοιπόν σήμερα η Σία Κοσιώνη θα καλησπερίσει για τελευταία φορά τους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, ενώ στο κανάλι του Φαλήρου ετοιμάζονται ήδη για την επόμενη ημέρα, τη… μετά-Κοσιώνη εποχή, στο καθημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου και τις έως τώρα αποφάσεις της διοίκησης του σταθμού, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων θα είναι η Χριστίνα Βίδου που έως τώρα παρουσιάζει τα κεντρικά δελτία ειδήσεων του σαββατοκύριακου. Ωστόσο φαίνεται πως η έμπειρη δημοσιογράφος θα είναι στο «τιμόνι» του καθημερινού δελτίου για το επόμενο διάστημα, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου ο ειδησεογραφικός μηχανισμός του ΣΚΑΪ προετοιμάζεται ώστε τη νέα σεζόν το κεντρικό πρόσωπο στο καθημερινό βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού να είναι η Λένα Φλυτζάνη, που προς το παρόν παρουσιάζει το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του καναλιού.

Σημαντικό επίσης είναι ότι σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου ο ΣΚΑΪ έχει ήδη έτοιμη την ανακοίνωση για τη λήξη της συνεργασίας με τη Σία Κοσιώνη, ενώ μάλιστα ξεχωριστή προσωπική ανακοίνωση προτίθεται να δημοσιοποιήσει και ο ιδιοκτήτης του Ομίλου ΣΚΑΪ, Γιάννης Αλαφούζος.

Τέλος, όσο αφορά την επόμενη ημέρα για τον «ειδησεογραφικό μηχανισμό» του ΣΚΑΪ μετά την αποχώρηση του Βασίλη Παπαδρόσου, τη γενική διεύθυνση ειδήσεων του σταθμού πρόκειται με τις έως τώρα αποφάσεις να αναλάβει ο Άγγελος Πετρόπουλος, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του Αλέξη Παπαχελά και είχε μάλιστα σημαντικό ρόλο στη σειρά ντοκιμαντέρ «Φάκελος 17 Νοέμβρη» που διατάραξε ακόμα περισσότερο τη σχέση της Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ.