Σωτήρης Τσαφούλιας: Το πέρασμα από ταινία του Γιάννη Σμαραγδή που του χάρισε την «αθανασία»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι ο επόμενος καλεσμένος της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη, την Κυριακή 10 Μαΐου στις 17:20, στο MEGA. Σε μια συζήτηση που ξεφεύγει από τη συνηθισμένη τηλεοπτική αφήγηση, ο δημιουργός μιλά για προσωπικές διαδρομές και άγνωστες ιστορίες από τη ζωή και την πορεία του, με τον χαρακτηριστικό άμεσο και ευθύ λόγο του.

Μεταξύ άλλων, ο Σωτήρης Τσαφούλιας αναφέρεται στη γνωριμία και τη συνεργασία του με τον Γιάννη Σμαραγδή στην ταινία «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι».

Οι δύο σκηνοθέτες ήρθαν σε επαφή πριν ακόμη ο Σωτήρης Τσαφούλιας ασχοληθεί επαγγελματικά με τον κινηματογράφο. Ένα καλοκαίρι, ο Γιάννης Σμαραγδής βρέθηκε στα Ψαρά, τον τόπο καταγωγής του Σωτήρη Τσαφούλια, στο πλαίσιο έρευνας για τον Ιωάννη Βαρβάκη, τον Έλληνα έμπορο και ευεργέτη του νησιού, στη ζωή του οποίου βασίζεται η ταινία.

Κατά την παραμονή του στο νησί, ο Γιάννης Σμαραγδής ήρθε σε επαφή με τον Δήμο Ψαρών αναζητώντας στήριξη για την παραγωγή. Το αίτημα αυτό μεταφέρθηκε στον Σωτήρη Τσαφούλια μέσω του τότε δημάρχου του νησιού, και ο ίδιος ανταποκρίθηκε θετικά, συμβάλλοντας οικονομικά στην υλοποίηση του εγχειρήματος.

Παράλληλα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας έκανε και ένα σύντομο πέρασμα στην ταινία, με τον ίδιο να αναφέρει πως αυτή η συμμετοχή αποτέλεσε, σύμφωνα με τον Γιάννη Σμαραγδή, ένα «δώρο για να του χαρίσει την αθανασία», όπως του είχε πει.