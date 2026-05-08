Όσα δεν κατέγραψαν οι κάμερες από τη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο

Στιγμές συγκίνησης, αλλά και εκμυστηρεύσεων, περιλάμβανε η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο και η συνάντησή του με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο.

Ένα παλιό ραδιόφωνο του 1930, που δώρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ στον Παναγιώτατο, γύρισε πολλές δεκαετίες πίσω τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, καθώς όταν ήταν παιδί άκουγε τις ειδήσεις από ένα παρόμοιο ραδιόφωνο στο καφενείο του πατέρα του. Η οικογένειά του ήταν πολύτεκνη και αντιμετώπιζε πολλές οικονομικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να κάνει πολλές δουλειές για να εξασφαλίζει τα προς το ζην. Ο Βαρθολομαίος ήταν πάντα δίπλα του και τον βοηθούσε από πολύ μικρή ηλικία.

Συνομιλώντας αργότερα στο γραφείο του προέδρου της ΕΡΤ, όταν τα φώτα και οι κάμερες έσβησαν, ο Πατριάρχης αναφέρθηκε με συναισθηματική φόρτιση σε κάποιες από τις πιο δυνατές στιγμές της 35χρονης θητείας του στον Οικουμενικό Θρόνο, στην Κωνσταντινούπολη. Μία από αυτές ήταν, όπως είπε, η ενθρόνιση του Πάπας Φραγκίσκος στο Βατικανό πριν από 13 χρόνια, όταν ο τότε Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ζήτησε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη να ευλογήσει την ανάληψη των καθηκόντων του.

Αίσθηση προκάλεσε επίσης το γεγονός ότι, παρότι δεν διαθέτει κινητό τηλέφωνο, ο ίδιος είναι καλά ενημερωμένος για τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τις ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το ERTFLIX. Ο Πατριάρχης υπογράμμισε, μάλιστα, ότι τα νέα αυτά μέσα, όπως και η γραμμική τηλεόραση, συμβάλλουν ουσιαστικά στη διάδοση των μηνυμάτων και της πολυδιάστατης προσφοράς της Εκκλησίας. Παράλληλα, επαίνεσε την ΕΡΤ3 για τη μετάδοση των Πατριαρχικών Λειτουργιών, σημειώνοντας ότι συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση των στενών δεσμών του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τον Ελληνισμό.