Νίκος Υποφάντης για Σία Κοσιώνη: Εάν αποχωρήσει από τον ΣΚΑΪ, θα βρει αλλού τηλεοπτική στέγη που να την εκφράζει

«Ήμασταν μαζί από την πρώτη μέρα του τηλεοπτικού ΣΚΑΪ», δήλωσε ο Νίκος Υποφάντης για τη Σία Κοσιώνη.

Ο γνωστός δημοσιογράφος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Ράνια Θεοδωρακοπούλου. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής μίλησε για τα επαγγελματικά του, αλλά και για τη Σία Κοσιώνη. Τα όσα είπε ο Νίκος Υποφάντης προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (08.05.2026).

«Πρωινή ζώνη στο Action 24 παρέα με την Αλεξάνδρα Καϋμένου. Ενημέρωση να είναι και λογικά θα είμαστε στην ίδια τηλεοπτική εκπομπή και του χρόνου», είπε αρχικά ο Νίκος Υποφάντης.

Ο Νίκος Υποφάντης πρόσθεσε: «Φέτος η σεζόν θα έλεγα ότι ήταν “ταραγμένη” και με πολλές αλλαγές. Εμένα μ’ αρέσει να ξεκινάει η σεζόν και να τελειώνει με το ίδιο σχήμα η σεζόν. Και ο τηλεθεατής τι είναι για να του αλλάζεις παρουσιαστές μέσα στην σεζόν; Πειράματα κάνεις με τα μάτια του ή με το θέλω του; Νομίζω ότι θα πρέπει να έχεις αρχή και τέλος στην τηλεοπτική σεζόν».

Για τη Σία Κοσιώνη, ο Νίκος Υποφάντης απάντησε: «Με τη Σία πρέπει να ήμασταν μαζί από την πρώτη μέρα του τηλεοπτικού ΣΚΑΪ, από ρεπόρτερ η Σία. Εάν αποχωρήσει από τον ΣΚΑΪ, σίγουρα θα βρει κάπου αλλού τηλεοπτική στέγη που να την εκφράζει. Η Σία Κοσιώνη είναι ένα από τα πολύ μεγάλα ονόματα της ελληνικής δημοσιογραφίας, της τηλεοπτικής και νομίζω ότι και εκείνη θα κάνει εξαιρετική πορεία».