Disney+: Νέες ταινίες και σειρές που πρέπει να δεις – «Όλα επιτρέπονται», Fantastic 4 και «Jonas: Μια χριστουγεννιάτικη ταινία»

Νέες ταινίες και σειρές ήρθαν αποκλειστικά στο Disney+, προετοιμάζοντας στο έδαφος για τα Χριστούγεννα. Κιμ Καρντάσιαν, Jonas brother και Fantastic 4 αναμένεται να βρεθούν στις οθόνες μας για να μην ξεκολλήσουμε ποτέ από τον καναπέ και το ποπ κορν.

Καλωσορίστε στο Disney+ την Πρώτη Οικογένεια της Marvel, με την απόλυτη ταινία, The Fantastic Four: Τα πρώτα Βήματα των Marvel Studios. Από τον Ryan Murphy, η ολοκαίνουργια σειρά του Hulu, Όλα Επιτρέπονται που ησειρά ακολουθεί την Allura Grant, την οποία υποδύεται η Kim Kardashian, καθώς ιδρύει ένα ισχυρό δικηγορικό γραφείο αποκλειστικά για γυναίκες. Έξυπνες, δυναμικές και με περίπλοκη συναισθηματική ζωή, χειρίζονται δύσκολες υποθέσεις διαζυγίων, σκανδαλώδη μυστικά και συνεχώς μεταβαλλόμενες συμμαχίες, τόσο στην αίθουσα του δικαστηρίου όσο και μεταξύ τους.

Με τα Χριστούγεννα προ των πυλών, μπείτε σε εορταστικό mood με την ταινία Jonas: Mία Χριστουγεννιάτικη ταινία.

Όλα επιτρέπονται

Πρωτότυπη σειρά

Διαθέσιμη

Στη νέα σειρά, «Όλα Επιτρέπονται» του Hulu, απογοητευμένες από μια ανδροκρατούμενη δικηγορική εταιρεία, μια ομάδα γυναικών δικηγόρων αποφασίζουν να ανοίξουν τη δική τους. Έξυπνες, δυναμικές και με περίπλοκη συναισθηματική ζωή, χειρίζονται δύσκολες υποθέσεις διαζυγίων, σκανδαλώδη μυστικά και συνεχώς μεταβαλλόμενες συμμαχίες, τόσο στην αίθουσα του δικαστηρίου όσο και μεταξύ τους.

Σε έναν κόσμο όπου το χρήμα μιλάει και ο έρωτας είναι πεδίο μάχης, αυτές οι γυναίκες δεν παίζουν απλώς το παιχνίδι. Το αλλάζουν.

The Fantastic 4: Πρώτα βήματα

Ταινία των Marvel Studios

Διαθέσιμη

Με φόντο έναν πολύχρωμο ρετρο-φουτουριστικό κόσμο, εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 1960, το «The Fantastic 4: Πρώτα Βήματα» των Marvel Studios παρουσιάζει τα μέλη της Πρώτης Οικογένειας της Marvel — τον Ριντ Ρίτσαρντς/Mister Fantastic, τη Σου Στορμ/Invisible Woman, τον Τζόνι Στορμ/Human Torch και τον Μπεν Γκριμ/The Thing καθώς βρίσκονται αντιμέτωπα με μια πρωτόγνωρη πρόκληση.

Αναγκασμένα να ισορροπήσουν τον ηρωικό τους ρόλο με τη δύναμη του οικογενειακού τους δεσμού, καλούνται να προστατεύσουν τη Γη από έναν πεινασμένο διαστημικό θεό ονόματι Galactus και την αινιγματική του αγγελιοφόρο, Silver Surfer. Σαν να μην έφτανε το σχέδιο του Galactus να καταβροχθίσει ολόκληρο τον πλανήτη και όσους βρίσκονται πάνω του, ξαφνικά η υπόθεση γίνεται πολύ προσωπική.

Ακόμα πιο απίστευτη Παρασκευή

Πρωτότυπη ταινία της Disney

Διαθέσιμη

Η ταινία «Ακόμα πιο απίστευτη Παρασκευή», είναι η συνέχεια της αγαπημένης ταινίας του 2003, με πρωταγωνίστριες την Jamie Lee Curtis και τη Lindsay Lohan, ως Τες και Άννα Κόλμαν. Η ιστορία συνεχίζεται χρόνια μετά από την κρίση ταυτότητας της Τες και της Άννας. Πλέον η Άννα έχει δική της κόρη και σύντομα θα γίνει μητριά.

Καθώς αντιμετωπίζουν τις πολλές δυσκολίες που έχει η ένωση δύο οικογενειών, η Τες και η Άννα βλέπουν ότι τελικά ο κεραυνός μπορεί να πέσει δεύτερη φορά.

Jοnas: Μία Χριστουγεννιάτικη ταινία

Πρωτότυπη ταινία

Διαθέσιμη

Οι Jonas Brothers ολοκληρώνουν την περιοδεία τους με μια τεράστια συναυλία στο Λονδίνο και το μόνο που θέλουν είναι να επιστρέψουν σπίτι για να περάσουν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους. Καθώς ο Κέβιν, ο Τζο και ο Νικ αντιμετωπίζουν μια σειρά από χαμένες ευκαιρίες και συνεχώς αυξανόμενα εμπόδια, ο αδελφικός τους δεσμός δοκιμάζεται. Και οι τρεις παλεύουν με τον ρόλο τους στο συγκρότημα: ο Κέβιν λαχταρά να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, ο Τζο ξανασυνδέεται με κάποια από το παρελθόν του, ενώ ο Νικ νιώθει το βάρος της ευθύνης των αποφάσεων.

Καθώς οι αναποδιές διαδέχονται η μία την άλλη στην προσπάθειά τους να φτάσουν σπίτι πριν τις γιορτές, οι αδελφοί ανακαλύπτουν ξανά το πνεύμα των Χριστουγέννων και επανασυνδέονται μεταξύ τους, σε αυτή την οικογενειακή ταινία με ολοκαίνουργια πρωτότυπα τραγούδια και ξεχωριστούς διάσημους καλεσμένους.

Κρυφές Ζωές Μορμόνων γυναικών Κ3

Πρωτότυπη σειρά

Διαθέσιμη

Το #Momtok επιστρέφει, αλλά επιζήμιες αποκαλύψεις και κατηγορίες απειλούν το μέλλον του. Οι φιλίες των μελών δοκιμάζονται, οι συμμαχίες αλλάζουν και τα όρια μεταξύ αλήθειας και ψέματος θολώνουν.

Η αναζήτηση της αλήθειας αμφισβητεί τον χαρακτήρα τους, πυροδοτώντας έναν πόλεμο ηθικής και μια σύγκρουση μεταξύ #Momtok και #Dadtok. Με την αδελφική τους σχέση και όσα έχτισαν να κρέμονται από μια κλωστή, θα βρουν οι γυναίκες τον δρόμο προς τη σωτηρία; Ή οι αμαρτίες τους θα καταστρέψουν το #Momtok για πάντα;