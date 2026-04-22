Να μ’ αγαπάς – επόμενο επεισόδιο: Άγγελος και Θεόφιλος συμφωνούν σε μια εύθραυστη εκεχειρία

Νέες εξελίξεις στο καινούριο επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» που θα προβληθεί την Πέμπτη (23.04.2026) στις 22:00.

Ο Λευτέρης καταρρέει ψυχολογικά μαθαίνοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ο Άγγελος και ο Θεόφιλος συμφωνούν σε μια εύθραυστη εκεχειρία, χωρίς πραγματική εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Ο Ορφέας ψάχνει να βρει το σπίτι που θα στεγάσει την ευτυχία του με την Φωτεινή. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 23 Απριλίου 20:00

Επεισόδιο 100: Ο Λευτέρης καταρρέει ψυχολογικά μαθαίνοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ο Άγγελος και ο Θεόφιλος συμφωνούν σε μια εύθραυστη εκεχειρία, χωρίς πραγματική εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Η Σοφία κινείται υπόγεια στο ξενοδοχείο, σαμποτάροντας τη συμφωνία με την αλυσίδα ξενοδοχείων και ελέγχοντας το παιχνίδι, ενώ ο Μιχάλης πρώτος ανακαλύπτει το πόσο γοητευτικά επικίνδυνη είναι. Παράλληλα, ο Ορφέας ψάχνει να βρει το σπίτι που θα στεγάσει την ευτυχία του με την Φωτεινή.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions