Άγιος έρωτας – επόμενα επεισόδια: Η αγωνία του Χάρη και της Χριστίνας για τον Αντρέα κορυφώνεται

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 22:00.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 23 Απριλίου

Επεισόδιο 99ο: Η αγωνία του Χάρη και της Χριστίνας για τον Αντρέα κορυφώνεται, καθώς συνομιλούν μαζί του και βεβαιώνονται πως είναι ζωντανός, ενώ ο Λαμπρόπουλος τούς πιέζει να τηρήσουν τη συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος προσπαθεί να προστατεύσει την Ελένη, κρατώντας μυστική την εισαγωγή της στο Δρομοκαΐτειο, όμως η απόφασή του προκαλεί αντιδράσεις στα παιδιά του και στη Χλόη, που μαζί με τον πατέρα Νικόλαο ψάχνουν τρόπο να τη βοηθήσουν. Η Θάλεια υποπτεύεται πως ο Τάσος κρύβεται πίσω από τα πλαστά τιμολόγια που απειλούν να τη φέρουν αντιμέτωπη με τον εισαγγελέα, την ώρα που ο Παύλος τής προσφέρει προσχηματικά τη βοήθειά του. Η Σοφία βλέπει την Ελένη στο Δρομοκαΐτειο και αναστατώνεται, ενώ η Μάρω παίρνει τη μεγάλη απόφαση να καταγγείλει στον Νικηφόρο τις υποψίες της για την ανάμιξη του Μαρκόπουλου στο σκάνδαλο με τα τιμολόγια. Κι ενώ η Θάλεια υποπτεύεται πως κάτι παράξενο συμβαίνει ανάμεσα στη Χλόη και τον πατέρα Νικόλαο, η Χλόη αρχίζει να σκέφτεται το ενδεχόμενο να της αποκαλύψει την αλήθεια για τη σχέση τους.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione