Disney+: Ο δεύτερος κύκλος της αγαπημένης σειράς «Οι ανταγωνιστές» έρχεται στις 15 Μαΐου

Η βραβευμένη σειρά, «Οι Ανταγωνιστές» (Rivals), επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο επεισοδίων στο Disney+, γεμάτη ένταση, υπερβολή, ευφυές χιούμορ και πάθος. Ο δεύτερος κύκλος συνεχίζει τη μεταφορά του αγαπημένου μυθιστορήματος, «Οι Ανταγωνιστές» (Rivals), της αείμνηστης, Dame Jilly Cooper, εισάγοντας μας στον λαμπερό κόσμο του πόλο με νέες, απρόσμενες ανατροπές, αλλά και ακόμη πιο έντονες στιγμές στις αίθουσες των συνεδριάσεων και βαθύτερα ρομαντικά ειδύλλια.

Το πρώτο μέρος του 2ου κύκλου της σειράς, «Οι Ανταγωνιστές» (Rivals), κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 15 Μαΐου αποκλειστικά στο Disney+, με τα τρία πρώτα επεισόδια να είναι διαθέσιμα την ημέρα της πρεμιέρας. Νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα κάθε εβδομάδα, ενώ το δεύτερο μέρος του 2ου κύκλου θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η μάχη για την τηλεοπτική άδεια της Κεντρικής Νοτιοδυτικής Αγγλίας φτάνει στο αποκορύφωμά της, καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στις Corinium και Venturer περνά σε μια νέα, επικίνδυνη φάση. Πιο αδίστακτος από ποτέ, ο Τόνι Μπάντινγκαμ είναι αποφασισμένος να εξοντώσει τους αντιπάλους του βήμα-βήμα, χρησιμοποιώντας τα σκάνδαλα προς όφελός του και χειραγωγώντας τους πιο κοντινούς του ανθρώπους, προκειμένου να διατηρήσει τον έλεγχό του στην εξουσία.

Μέσα στην ηδονιστική χλιδή της υπερβολής των 80s, οι προσωπικές ζωές των ηρώων στο Rutshire βυθίζονται στο χάος. Γάμοι διαλύονται κάτω από το βάρος της φιλοδοξίας, παράνομες σχέσεις απειλούν να καταστρέψουν οικογένειες και μυστικά θαμμένα για χρόνια έρχονται ξανά στην επιφάνεια με εκρηκτικές συνέπειες. Καθώς οι αντιπαλότητες οδηγούν τους πάντες στα άκρα, οι συμμαχίες δοκιμάζονται και οι καρδιές ραγίζουν στον δρόμο προς τη νίκη. Ποιο είναι, όμως, το πραγματικό τίμημα του πολέμου;

Στους εμβληματικούς τους ρόλους επιστρέφουν οι David Tennant ως ο Λόρδος Τόνι Μπάντινγκαμ, Alex Hassell ως ο Ρούπερτ Κάμπελ-Μπλακ, Aidan Turner ως ο Ντέκλαν Ο’Χάρα, Nafessa Williams ως η Κάμερον Κουκ, Bella Maclean ως η Τάγκι Ο’Χάρα, Katherine Parkinson ως η Λίζι Βέρεκερ, Danny Dyer ως ο Φρέντι Τζόουνς, Victoria Smurfit ως η Μοντ Ο’Χάρα, Claire Rushbrook ως η Λαίδη Μόνικα Μπάντινγκαμ, Oliver Chris ως ο Τζέιμς Βέρεκερ, Lisa McGrillis ως η Βάλερι Τζόουνς, Emily Atack ως η Σάρα Στράτον, Rufus Jones ως ο Πολ Στράτον, Luca Pasqualino ως ο Μπέιζιλ «Μπας» Μπάντινγκαμ, Catriona Chandler ως η Κέιτλιν Ο’Χάρα, Annabel Scholey ως η Μπίτι Τζόνσον, Gary Lamont ως ο Τσαρλς Φέρμπερν, Hubert Burton ως ο Τζέραλντ Μίντλετον, Gabriel Tierney ως ο Πάτρικ Ο’Χάρα, Lara Peake ως η Ντέιζι Μπάτλερ και Bryony Hannah ως η Ντίρντρι Κίλπατρικ.

Στον νέο κύκλο, προστίθενται επίσης νέοι guest stars: η Hayley Atwell ως η Έλεν Γκόρντον, πρώην σύζυγος του Ρούπερτ Κάμπελ-Μπλακ και μητέρα των δύο παιδιών του, και ο Rupert Everett ως ο σύζυγος της, Μάλις Γκόρντον, πρώην προπονητής στο άλμα εμποδίων και μέντορας του Κάμπελ-Μπλακ. Στο καστ εντάσσονται ακόμη οι Maxim Ays, Holly Cattle, Oliver Dench, Amanda Lawrence, Bobby Lockwood, Eliot Salt και Jonny Weldon.

Η σειρά «Οι Ανταγωνιστές» (Rivals), είναι μια παραγωγή της Happy Prince, μέλους της ITV Studios, με executive producers τους Dominic Treadwell-Collins, Alexander Lamb, Felicity Blunt, Elliot Hegarty, τη βραβευμένη με Olivier θεατρική συγγραφέα, Laura Wade, τη συγγραφέα του «Οι Ανταγωνιστές» (Rivals), Dame Jilly Cooper, και για το Disney+, τον Jonny Richards. Η Eliza Mellor επιστρέφει ως παραγωγός της σειράς.

Το σενάριο υπογράφουν οι Dominic Treadwell-Collins, Laura Wade, Sophie Goodhart, Sam Hoare, Mimi Hare, Clare Naylor, Sorcha Kurien-Walsh και Dare Aiyegbayo, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνουν οι Elliot Hegarty, Jamie J Johnson και Dee Koppang O’Leary.

Η σειρά «Οι Ανταγωνιστές» (Rivals) βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα, μέρος της επιτυχημένης σειράς βιβλίων Rutshire Chronicles της Cooper.