Ο γιατρός – επόμενο επεισόδιο: Ο Ανδρέας ξεχνάει συνεχώς τις υποχρεώσεις του προς τη Σοφία

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά «Ο γιατρός», που επιστρέφει στον ALPHA. Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί την Παρασκευή 01η Μαΐου, στις 22:00.

Επεισόδιο 29 – «οικογενειακοί δεσμοί»: Μια απρόσμενη εισαγωγή στην Παθολογική θα αναστατώσει το τμήμα και ειδικά την Άλμα. Η αδερφή της νοσηλεύεται χωρίς οι γιατροί να μπορούν να κάνουν διάγνωση, ενώ η ίδια έχει παράλληλα να αντιμετωπίσει και τις τεταμένες σχέσεις με την οικογένειά της. Η κατάσταση της Όλγας επιδεινώνεται και η κοπέλα, βλέποντας το τέλος να πλησιάζει, προσεγγίζει τον Ορέστη ώστε να αναλάβει το παιδί τους. Η Ειρήνη δέχεται πρόταση απ’ τον Λάμπρο για ποτό και, ενώ προσπαθεί να το αποφύγει, εκείνος έχει τον τρόπο να μην της αφήσει περιθώρια να αρνηθεί. Και ενώ η Σοφία είναι έτοιμη να αρνηθεί τη θέση στη Θεσσαλονίκη τώρα που είναι και πάλι μαζί με τον Ανδρέα, εκείνος ξεχνάει συνεχώς τις υποχρεώσεις του απέναντί της, απορροφημένος από τη δουλειά.

Συντελεστές

Απόδοση σεναρίου: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Βασιλική Τρουφάκου, Θάλεια Ματίκα, Ιωάννης Παπαζήσης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Αλέξανδρος Κωχ, Εφη Κάντζα, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Βίκυ Βολιώτη, Ακύλλας Καραζήσης, Δανάη Τάγαρη, Σάννυ Χατζηαργύρη, Δανάη Ομορεγκιέ.

Εκτέλεση Παραγωγής: Primavisione

Based on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli, Format licensed by Sony Pictures Television

