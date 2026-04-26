Porto Leone – επόμενα επεισόδια: Η Αλεξάνδρα στήνει µε την βοήθεια του Στελάρα την απαγωγή του παιδιού του Στράτου

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Απριλίου, στις 23:30.
Η Αλεξάνδρα στήνει µε την βοήθεια του Στελάρα την απαγωγή του παιδιού του Στράτου. Η Βούλα αντιδράει όταν η Άντζελα φέρνει την Ασηµίνα να την εξετάσει για εγκυμοσύνη, ενώ ο Γιάμαρης ανοίγει την ψυχή του στην Γαλήνη προκειμένου να της εξηγήσει την αλήθεια για τη σχέση του µε τον Καπετανάκο, αλλά και τα συναισθήματα του για εκείνη.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Porto Leone – Δευτέρα 27 Απριλίου
Επεισόδιο 49ο: Η Αλεξάνδρα στήνει µε την βοήθεια του Στελάρα την απαγωγή του παιδιού του Στράτου. Η Βούλα αντιδράει όταν η Άντζελα φέρνει την Ασηµίνα να την εξετάσει για εγκυμοσύνη, ενώ ο Γιάμαρης ανοίγει την ψυχή του στην Γαλήνη προκειμένου να της εξηγήσει την αλήθεια για τη σχέση του µε τον Καπετανάκο, αλλά και τα συναισθήματα του για εκείνη. Ο Βούλγαρης πνέει µένεα απέναντι σε όσους του βάζουν εμπόδια στην εταιρεία και η Λιάνα μαθαίνει από τον Φραντζέσκο τον τραμπουκισμό που δέχτηκε από τον Καπετανάκο. Τέλος, ο Αντρέας και η Λένα έρχονται για πρώτη φορά κοντά, µε τον Αντρέα να της υπόσχεται πως θα κάνει τα πάντα για να την βοηθήσει να πάρει πίσω το παιδί της.
Porto Leone – Tρίτη 28 Απριλίου
Επεισόδιο 50ο: Ο Βούλγαρης γίνεται ανυπόφορος και φέρνει την Γαλήνη στα όριά της. Το ίδιο και τον Ορέστη που προσπαθεί να του µιλήσει για τις δουλειές τους στην εταιρεία. Η Ξένη είναι απαρηγόρητη για την εξαφάνιση του παιδιού, ενώ η Αλεξάνδρα της συμπαραστέκεται, έχοντας αφήσει το παιδί µε τη Ματίνα. Ο Λάζαρος φεύγει για το νησί και η Ξένη παίρνει τις αποφάσεις της. Η Αλεξάνδρα, μετά τη σύλληψή της από τον Γιάμαρη για το φόνο του ανιψιού της Καίτης, κρίνεται προφυλακιστέα. Ο Καπετανάκος απειλεί θεούς και δαίμονες, αλλά ο Στελάρας είναι αυτός που περνάει σε πράξεις. Κι ενώ η Αλεξάνδρα βρίσκεται στο κελί, κάποιος εισβάλει στα γραφεία της εταιρείας του Βούλγαρη.
Συντελεστές
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός
Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος
Ηχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Κολοκάθης
Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης
Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου
Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης Ζεάκης
Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Στρόφαλης
Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.
Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης
Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης
Παραγωγός: Αthens Productions A.E.
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.
Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).
Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.