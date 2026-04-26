Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενα επεισόδια: Η Μαγδαληνή καθυστερεί να πάρει μία απόφαση που θεωρούσε δεδομένη

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη 28-29 Απριλίου στις 23:30 το βράδυ.

Η Ιουλία βρίσκεται στο πλευρό της Μαριέττας στο νοσοκομείο, όταν οι γιατροί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταφοράς της μητέρας της στην Αθήνα, φέρνοντάς την αντιμέτωπη με φόβους που δεν μπορεί πια να αγνοήσει. Η Ασπασία αποχαιρετά τη Ρόδο και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Καλαμάτα, προσπαθώντας να βάλει σε τάξη σκέψεις και εκκρεμότητες που άφησε ανοιχτές. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς του Αlpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι Τετάρτη 28 Απριλίου 23:30

Επεισόδιο 51: Η Ιουλία βρίσκεται στο πλευρό της Μαριέττας στο νοσοκομείο, όταν οι γιατροί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταφοράς της μητέρας της στην Αθήνα, φέρνοντάς την αντιμέτωπη με φόβους που δεν μπορεί πια να αγνοήσει. Η Ασπασία αποχαιρετά τη Ρόδο και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Καλαμάτα, προσπαθώντας να βάλει σε τάξη σκέψεις και εκκρεμότητες που άφησε ανοιχτές. Η Μελισσάνθη ανησυχεί έντονα για την υγεία του Απόστολου, ενώ η ξαφνική εμφάνιση ενός προσώπου από το παρελθόν του στο σπίτι τους φέρνει όλους μπροστά σε μια αμήχανη συνύπαρξη που αλλάζει τις ισορροπίες.

Η Πολυξένη αιφνιδιάζεται ευχάριστα από ένα δώρο που της ανοίγει την προοπτική μιας πιο ανεξάρτητης καθημερινότητας, την ώρα που οι εντάσεις στο επαγγελματικό της περιβάλλον δεν λένε να κοπάσουν. Η Μαγδαληνή, αισιόδοξη για τον επικείμενο γάμο της, προχωρά σε μια συνάντηση που σχετίζεται άμεσα με το μέλλον της και την οδηγεί να καθυστερήσει μια απόφαση που θεωρούσε δεδομένη.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 29 Απριλίου 23:30

Επεισόδιο 52: Η Ασπασία επιστρέφει στην Καλαμάτα και στο σπίτι της, προσπαθώντας να ξαναβρεί τη θέση της στην οικογένεια, την ώρα που η στάση του Σταύρου της γεννά σιωπηλές υποψίες. Η Πολυξένη συνεχίζει τα γυρίσματα σε κατάσταση εξάντλησης, ενώ η ένταση με τον Ηλία βαραίνει την ατμόσφαιρα και την κάνει να δείχνει όλο και πιο αποστασιοποιημένη, ακόμα και μπροστά στους συνεργάτες της. Η Ιουλία εμπλέκεται πιο ενεργά στη φροντίδα της μητέρας της Μαριέττας στο νοσοκομείο, γεγονός που τη φέρνει σε αντιπαράθεση με τον Φωκά, καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται.

Η Μαγδαληνή, ανάμεσα στις προετοιμασίες του γάμου και τα επαγγελματικά σχέδια με τον Οδυσσέα, αποκαλύπτει την πρόθεσή της να εμπλακεί ενεργά στις επιχειρήσεις του. Η Μελισσάνθη έρχεται πιο κοντά με τη Μαγδαληνή μέσα από μια ειλικρινή συζήτηση, όμως η παρουσία ενός προσώπου από το παρελθόν του Απόστολου και οι συζητήσεις γύρω από την οικογένεια και το μέλλον της δημιουργούν μια ένταση που δεν μπορεί εύκολα να αγνοήσει.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.