Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – spoiler: Η Ιουλία είναι βαριά άρρωστη

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στα προσεχή επεισόδια της δραματικής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, όπως θα δούμε στη συνέχεια του σίριαλ του ALPHA, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», η Ιουλία και ο Φωκάς προσπαθούν να στηρίξουν τον Αντρίκο, την ώρα που αποκαλύψεις για την υγεία της Μέλπως και μια αιφνίδια κρίση οδηγούν σε δραματικές εξελίξεις και αγωνία για τη ζωή της Ιουλίας.

Η μέρα ξεκινά με ένταση, καθώς η Ιουλία και ο Φωκάς στέκονται απέναντι στον Αντρίκο και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τον πείσουν να πάει στο σχολείο. Εκείνος αντιστέκεται, κλείνεται στον εαυτό του και αποφεύγει τα βλέμματά τους, ενώ η Ιουλία επιμένει με ήρεμη αλλά σταθερή φωνή, προσπαθώντας να του δώσει κουράγιο.

Ο Φωκάς στηρίζει την προσπάθεια, όμως η ανησυχία είναι διάχυτη. Την ίδια στιγμή, η Μέλπω παίρνει μια δύσκολη απόφαση: φεύγει από τη Ρόδο. Πριν φύγει, ωστόσο, ζητά να συναντήσει τον Φωκά, σαν να νιώθει ότι δεν μπορεί να αφήσει πίσω της όσα τη βαραίνουν χωρίς να μιλήσει. Η συνάντησή τους λίγο αργότερα είναι φορτισμένη: η Μέλπω αποκαλύπτει ότι όσο βρισκόταν στη Γερμανία πάλευε με τον καρκίνο και ότι οι πρόσφατες εξετάσεις δείχνουν πως η ασθένεια έχει επιστρέψει.

Ο Φωκάς παγώνει, προσπαθεί να επεξεργαστεί τα λόγια της, ενώ εκείνη στέκεται με μια παράξενη ηρεμία, σαν να έχει ήδη αποδεχτεί το βάρος της αλήθειας. Χωρίς να το γνωρίζουν, όμως, η Ιουλία βρίσκεται κοντά και κρυφακούει τη συζήτηση. Τα λόγια της Μέλπως τη χτυπούν σαν κεραυνός, την ταράζουν βαθιά και την αφήνουν χωρίς ανάσα. Η αγωνία φωλιάζει μέσα της και αρχίζει να τη διαλύει σιωπηλά, ενώ προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της.

Η αποκάλυψη της Μαριέττας

Ο Σίμος γίνεται άθελά του μάρτυρας μιας άλλης κρυφής συνομιλίας, όταν ακούει τον Αργύρη να μιλά με τη Λέλα. Τα λόγια που ανταλλάσσουν γεννούν ερωτήματα και υποψίες, εντείνοντας το κλίμα έντασης που πλανάται παντού. Ωστόσο το επίκεντρο μετατοπίζεται γρήγορα στην Ιουλία, καθώς η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται αισθητά.

Αρχίζει να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία, το σώμα της βαραίνει και ο πυρετός ανεβαίνει επικίνδυνα. Η ανησυχία όλων στο σπίτι μεγαλώνει, καθώς οι δυνάμεις της την εγκαταλείπουν και οι γύρω της αντιλαμβάνονται ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει. Μέσα σε πανικό, αποφασίζουν την άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο. Οι στιγμές είναι κρίσιμες και η αγωνία κορυφώνεται, καθώς κανείς δεν γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει στη νεαρή γυναίκα. Εκεί, μέσα στον ψυχρό χώρο των εξετάσεων, η Μαριέττα αποκαλύπτει στον γιατρό μια σημαντική λεπτομέρεια: η Ιουλία πιθανότατα έχει κολλήσει κάποιο μικρόβιο από τη μητέρα της.

Η πληροφορία αυτή ρίχνει νέο φως στην κατάσταση, αλλά δεν μειώνει τον φόβο. Όλοι περιμένουν με κομμένη την ανάσα, ενώ η Ιουλία παλεύει σιωπηλά, ανάμεσα στην εξάντληση και την ελπίδα, καθώς οι ζωές τους μοιάζουν να κρέμονται από μια λεπτή, εύθραυστη κλωστή.