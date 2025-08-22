Ειρήνη Βαλατσού: Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά και την αγάπη μου

Τόσο για τα όνειρα της όσο και για τον θείο της, Γιώργο Καπουτζίδη μίλησε, μεταξύ άλλων, η νεαρή ηθοποιός Ειρήνη Βαλατσού στην νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή της.

Η Ειρήνη Βαλατσού είπε για τον Γιώργο Καπουτζίδη πως «βλέπει πάντα ό,τι κάνω και στέκεται δίπλα μου ήσυχα και υποστηρικτικά».

Η νεαρή καλλιτέχνης παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Τηλεθεατής» και τη δημοσιογράφο Αθηνά Ζαχαράκη με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha.

Αθηνά Ζαχαράκη: Ένα μεγάλο σας όνειρο…

Ειρήνη Βαλατσού: Θέλω πολλά για τη ζωή μου αλλά το κυριότερο είναι με τον καιρό να μπορέσω να σταθώ ακόμα πιο γερά στα πόδια μου, να απολαμβάνω περισσότερο τα όμορφα και να γίνομαι ακόμα πιο ανθεκτική σε ό,τι δύσκολο έρθει.

Αθηνά Ζαχαράκη: Ο θείος σας, ο Γιώργος Καπουτζίδης, σας δίνει συμβουλές;

Ειρήνη Βαλατσού: Έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά και την αγάπη μου. Χαράζω τη δική μου πορεία αλλά, αν βρίσκομαι σε σκέψεις για κάτι επαγγελματικό, τον ρωτάω. Βλέπει πάντα ό,τι κάνω και στέκεται δίπλα μου ήσυχα και υποστηρικτικά. Θέλω να είναι ευτυχισμένος κι εκείνος θέλει το ίδιο για μένα. Κι αυτά είναι πάνω από κάθε επαγγελματική συμβουλή.