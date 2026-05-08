Ελένη Καρακάση: Η συμμετοχή μου στο YFSF είναι από τα δυσκολότερα πράγματα που ‘χω κάνει στη ζωή μου

«Δεν το χαιρόμουν όπως έπρεπε και το 'χα δει και λίγο λάθος», είπε ακόμα
Για την περίοδο που βρέθηκε σαν παίκτρια να διαγωνίζεται σε προηγούμενο κύκλο του YFSF μίλησε η Ελένη Καρακάση.

Η Ελένη Καρακάση συνάντησε τη Τζένη Μελιτά και τον Φώτη Σεργουλόπουλο, την Παρασκευή (08.05.2026) στην εκπομπή “Πρωίαν σε είδον” της ΕΡΤ.

«Η συμμετοχή μου στο YFSF είναι από τα δυσκολότερα πράγματα που ‘χω κάνει στη ζωή μου. Έχω ένα λάθος, που παίρνω τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Στην αρχή, λοιπόν, το ‘χα παραπάρει σοβαρά και είχα πάρα πολύ άγχος. Δεν το χαιρόμουν όπως έπρεπε και το ‘χα δει και λίγο λάθος», επισήμανε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

«Δηλαδή προσπαθούσα να κάνω τη μίμηση ενώ δεν κάνεις μίμηση. Πρέπει να κάνεις την ενσάρκωση. Και ο ηθοποιός πρέπει να το πάρει από άλλο δρόμο. Είναι άνθρωποι που την έχουν πολύ εύκολα την μίμηση, εγώ δεν την έχω», δήλωσε στη συνέχεια.

«Οπότε μετά από δυο χρόνια, που ξαναέγινε το YFSF, ήμουν στη φάση της διδασκαλίας. Πρέπει να το μελετήσεις αποστασιοποιημένα, σαν να το βλέπεις πρώτη φορά το βίντεο, σαν να μην είσαι εσύ αυτός που θα κάνει το πρόσωπο», πρόσθεσε, ακόμα, η Ελένη Καρακάση στην καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ.

