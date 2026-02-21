Media

Ελένη Χατζίδου: Θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο Λιάγκα «γιατί φάσκεις και αντιφάσκεις;»

«Δεν το λέω με χιούμορ, έχω δει όντως κάποια τέτοια παραδείγματα», πρόσθεσε
Ελένη Χατζίδου
Η Ελένη Χατζίδου / NDP PHOTO / NIKOΣ ΖΟΤΟΣ

Ένα σχόλιο για τον Γιώργο Λιάγκα έκανε on air η Ελένη Χατζίδου και εξέφρασε μία ερώτηση που επιθυμεί να κάνει στον παρουσιαστή του ΑΝΤ1.

Η οικοδέσποινα του «Breakfast@Star» έδωσε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» το Σάββατο (21.02.2026). Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η Ελένη Χατζίδου είπε ότι θα επιθυμεί να ρωτήσει τον Γιώργος Λιάγκα «γιατί φάσκει και αντιφάσκει». 

«Δεν υπάρχουν άβολες ερωτήσεις, όλα μπορούμε να τα δεχθούμε. Όλα μες στο παιχνίδι είναι, αφού υπάρχουν και γίνονται οι συζητήσεις. Όταν λήγουν συμβόλαια, ακούγονται διάφορα ονόματα, περνάνε πρόσωπα ένα κατώφλι και σου λέει “ωπ, εδώ τι έχουμε;”, “θα ταίριαζε εκεί ήθα ταίριαζε αλλού”», είπε αρχικά η Ελένη Χατζίδου.

«Δεν ξέρω γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επεσήμανε στη Δέσποινα Καμπούρη και στον Πάνο Κατσαρίδη για την εκπομπή μας. Μάλλον τον πείραξε. Σου λέει “είστε σε άλλη εκπομπή, από εδώ πληρώνεστε και κάθεστε και μου λέτε για άλλους;”», δήλωσε στη συνέχεια.

«Το να κάνεις συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα, που δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις, είναι κάτι για το οποίο μπορείς να καυχιέσαι. Αν μου δινόταν η ευκαιρία να του κάνω μία ερώτηση, θα ήθελα να τον ρωτήσω “γιατί φάσκεις και αντιφάσκεις;”, “γιατί κάτι τη μια στιγμή δείχνεις ότι σου αρέσει και σε μία άλλη στιγμή μπορεί να πεις ότι δεν σου αρέσει;”. Δεν το λέω με χιούμορ, έχω δει όντως κάποια τέτοια παραδείγματα», πρόσθεσε η Ελένη Χατζίδου. 

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα δημοσιεύματα που αφορούν στο τηλεοπτικό της μέλλον με τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου

«Θα συζητήσουμε με το κανάλι τον Μάιο, υπάρχει αλληλοστήριξη, ένα τηλέφωνο που θα σε πάρουν και θα σου πουν να μην ακούς τις φήμες. Θα συζητήσουμε και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά», τόνισε η Ελένη Χατζίδου.

