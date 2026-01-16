Έλλη Κοκκίνου: Η αποκάλυψη για τη Eurovision και η ατάκα της «ποτέ δεν είναι αργά»

Τον λόγο για τον οποίο δεν είχε πάρει μέρος στη Eurovision αποκάλυψε η Έλλη Κοκκίνου στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA την Παρασκευή (16.01.2026).

Κάνοντας δηλώσεις στην κάμερα του «Buongiorno», η Έλλη Κοκκίνου ρωτήθηκε αν θα την ενδιέφερε να συμμετάσχει στη Eurovision.

«Στο παρελθόν μου έχει γίνει πρόταση, απλά ήμουν έγκυος και δεν μπορούσα να συμμετάσχω», αποκάλυψε η δημοφιλής τραγουδίστρια, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για κάποια στιγμή αργότερα.

«Ποτέ δεν είναι αργά. Δεν λέω ποτέ ”ποτέ” και ”πάντα”», επισήμανε.

Στην κάμερα του Μεγάλου Καναλιού, η Έλλη Κοκκίνου αναφέρθηκε ακόμη και στο πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ.

«Είναι το βίντεο του νέου τραγουδιού μας με τον Φοίβο. Λέγεται ”Από πού και ως πού”, είναι μία ερωτική, πολύ δυναμική μπαλάντα, επιθετική, θυμωμένη…», περιέγραψε και συμπλήρωσε:

«Ετοιμαζόμαστε, μπαίνουμε στούντιο για να επιλέξουμε και να ηχογραφήσουμε τα καινούργια τραγούδια για το νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει φέτος την Άνοιξη…».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης φυσικά, η δημοφιλής τραγουδίστρια, μίλησε για το βεβαρημένο πρόγραμμά της, την εκπομπή και τα νούμερα τηλεθέασης, τα οποία – όπως σημειώνει – την ενδιαφέρουν.