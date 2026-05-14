Ελισάβετ Σπανού: Στο Survivor υποτίθεται ότι θα αντιμετωπίσεις κάτι που έχει δομή, δεν είναι ξέφραγο αμπέλι

Για τις συνθήκες που βίωσε στον Άγιο Δομίνικο, όταν και βρέθηκε σαν παίκτρια του Survivor, μίλησε η Ελισάβετ Σπανού στον αέρα του “Πρωινού” με αφορμή τον σοκαριστικό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου πριν από λίγα 24ωρα.

«Απορώ πως δεν είχε συμβεί παρόμοιο περιστατικό ήδη. Υπό όποια συνθήκη και αν μπήκαν τα παιδιά στη θάλασσα, έχεις πάρει κάποιους ανθρώπους από τη χώρα τους, τους έχεις πάει σε μια άλλη χώρα και υποτίθεται πως είναι σε ένα κλειστό περιβάλλον.

Οφείλουν να είναι σε ένα κλειστό, προστατευόμενο περιβάλλον και για τους λόγους του παιχνιδιού αλλά και για λόγους ασφαλείας» επισήμανε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να ‘χει γίνει, να έχουν εποπτεία και προστασία στους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται εκεί. Θα μπορούσε να μην είναι θαλάσσιο σκάφος τουριστικό, αλλά υποθαλάσσιο ρεύμα ή ένα ψάρι ή το οτιδήποτε», πρόσθεσε.

«Δηλαδή μπήκαν μέσα για να ψαρέψουν και το ζητούμενο είναι αν είχαν ή δεν είχαν σημαδούρα. Υπογράφουμε ένα χαρτί που αναφέρουμε ότι για τα περισσότερα ζητήματα σωματικής βλάβης δεν ευθύνεται η εταιρεία παραγωγής. Υποτίθεται όμως ότι θα αντιμετωπίσεις κάτι το οποίο έχει μια δομή, δεν είναι ξέφραγο αμπέλι» είπε, εν συνεχεία, η Ελισάβετ Σπανού.