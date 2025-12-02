Ετεοκλής Παύλου για Πέτρο Λαγούτη: «Δεν ήθελε να προσβάλει κάποιον, αλλά προσέβαλε»

Την απάντηση του Πέτρου Λαγούτη για τις παλαιότερες δηλώσεις του για το Big Brother, σχολίασαν σήμερα (02.12.2025) ο Ετεοκλής Παύλου και οι συνεργάτες του στον αέρα του Breakfast@star.

Υπενθυμίζεται πως ο Πέτρος Λαγούτης είχε δηλώσει ότι στόχος του ως παρουσιαστής του Big Brother ήταν να μην είναι τρας. Μετά από αυτό, ο γνωστός ηθοποιός σχολίασε πως δεν είχε χρησιμοποιήσει αυτήν την έκφραση και δεν ήθελε να προσβάλει τους προηγούμενους παρουσιαστές. Με αφορμή αυτό, ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε τις διαφορετικές δηλώσεις του.

«Δεν ήθελε να προσβάλει κάποιον, αλλά προσέβαλε! Η δήλωση έγινε 11 Νοεμβρίου, ούτε ένα μήνα πριν. Μπορείς και είναι ανθρώπινο να κάνεις μια δήλωση, η οποία να είναι λανθασμένη ή να κατάλαβες εκ των υστέρων ότι προσέβαλες πολύ κόσμο.

Γιατί δεν ανασκευάζεις; Γιατί πρέπει να πεις ότι μεταφέρθηκε λάθος αυτό; Αφού προσέβαλες με αυτό που είπες. Δεν μεταφέρθηκε τίποτα διαφορετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.