Σταύρος Φλώρος: «Σήμερα δίνω ακόμη μία πολύ δυνατή μάχη, ένα πολύωρο χειρουργείο, θέλω να προσευχηθείτε για εμένα»

Τη συμπαράσταση και τις προσευχές όλων ζήτησε ο Σταύρος Φλώρος στη νέα ανάρτηση που έκανε στο Instagram, για τη νέα μάχη που θα δώσει στο χειρουργείο.

Μετά το χειρουργείο που έκανε στο δεξί του πόδι, ο Σταύρος Φλώρος στο νέο του βίντεο ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους πως θα χρειαστεί νέο.

«Γεια σας, θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα πάνε κατ’ ευχήν. Έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Σήμερα δίνω ακόμη μία πολύ δυνατή μάχη, ένα πολύωρο χειρουργείο, πάλι για το δεξί πόδι. Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα.

Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν “ίσως να μη διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα”, αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνετε τον σταυρό σας για εμένα και να πάνε όλα κατ’ ευχήν» ακούγεται να λέει ο ίδιος μέσα από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του πρόσθεσε: «Υπάρχει ακόμα δρόμος αλλά πρέπει να εστιάσουμε στα θετικά και όχι στα αρνητικά. Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ και εσείς με βοηθάτε να σφίγγω τα δόντια και να προχωράω μπροστά».

Ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο ενόσω ο ίδιος έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο, με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.