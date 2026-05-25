Παναγιώτης Περπερίδης: «Ονειρεύομαι να ζήσω μια καλύτερη τηλεόραση»

Ο γνωστός αθλητικογράφος και παρουσιαστής Παναγιώτης Περπερίδης, βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» και μίλησε για τη ζωή του, πώς ξεκίνησε στην αθλητική δημοσιογραφία και την τηλεόραση.

«Ασχολούμαι με την αθλητική δημοσιογραφία 30 χρόνια, από το 1996. Έπαιζα μπάσκετ. Έκανα λίγο στίβο, όχι κάτι ιδιαίτερο, γιατί δεν με βοηθούσε καθόλου το σώμα μου», είπε αρχικά ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Ο Παναγιώτης Περπερίδης πρόσθεσε: «Ήθελα να γίνω σκηνοθέτης στην αρχή, γιατί ήταν ο μπαμπάς μου σκηνοθέτης. Ήταν ο πρώτος σκηνοθέτης αθλητικών στην Ελλάδα. Πήγαινε στο γήπεδο ο μπαμπάς και πήγαινα κι εγώ μαζί του. Επομένως, μου άρεσε να πατάω κουμπάκια.

Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν με παίρνει μαζί του σε σημεία που έστηναν εκπομπές και έβλεπα τότε τον αείμνηστο Σταύρο Τσώχο και τον Χρήστο Ράπτη να ετοιμάζουν τις εκπομπές τους και έκανα φωτοτυπίες στα κείμενά τους με το χέρι τότε, μου μπήκε το μικρόβιο και λέω «αυτό θα κάνω».

Στη συνέχεια άρχισα να λέω ότι θα τα συνδυάσω και θα κάνω τηλεόραση. Θα προσπαθήσω δηλαδή τις εκπομπές να τις «αμπαλάρω» ωραία. Με ενδιαφέρει να κάνω καλή τηλεόραση. Τη γραβάτα κυρίως τη φοράω γιατί θεωρώ ότι τιμώ τον τηλεθεατή».

Ο Παναγιώτης Περπερίδης ανέφερε επίσης πως «ονειρεύομαι να ζήσω μια καλύτερη τηλεόραση. Αυτό ονειρεύομαι να ζήσω. Να σταματήσει αυτή η καραμέλα ότι θα μας φάνε τα social και τα AI και θα ανακτήσουμε τη δύναμή μας. Με δουλειές όπως αυτή που κάνετε εσείς κάθε πρωί, που είναι διαφορετικές και δεν είναι του συρμού και έτσι όπως το θέλει ο «κόσμος».

Η καλή τηλεόραση έχει συναίσθημα, έχει αλήθεια, έχει ποιότητα, έχει μεγάλη γκάμα θεμάτων. Έχει ανθρώπους που εκπέμπουν την αλήθεια τους, που σε κάνουν να περνάς ωραία και σου στέλνουν και τα μηνύματά τους όποτε χρειάζεται. Αυτό έχει. Και από τον αθλητισμό θα έπρεπε να έχει τα πάντα. Να έχει περισσότερα πράγματα. Είναι και ακριβό σπορ τηλεοπτικά».