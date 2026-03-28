Euphoria: Το «behind the scenes» βίντεο που δημοσιεύτηκε με πρωταγωνιστές τους Ζεντάγια, Τζέικομπ Ελόρντι και Σίντνεϊ Σουίνι

Μία γεύση από τα γυρίσματα της 3ης σεζόν της σειράς Euphoria έδωσε το HBO, λίγο πριν από την πρεμιέρα που θα παίξει στις οθόνες μας στις 12 Απριλίου, με τους πρωταγωνιστές Ζεντάγια, τον Τζέικομπ Ελόρντι και Σίντνεϊ Σουίνι να συνεχίζουν δυναμικά τις ερμηνείες τους.

Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Instagram δημοσιεύτηκε ένα backstage βίντεο με τους πρωταγωνιστές να βρίσκονται άλλοτε σε εξωτερικούς χώρους και άλλοτε μέσα στο στούντιο. Αυτοί γελούν, κάνουν αστείες γκριμάτσες στην κάμερα και αγκαλιάζονται, ενώ περιτριγυρίζονται και από άλλους συντελεστές της πασίγνωστης σειράς.

Στην τρίτη σεζόν εμφανίζονται όλα τα βασικά μέλη του καστ: Ζεντάγια, Σίντνεϊ Σουίνι, Χάντερ Σέιφερ, Τζέικομπ Ελόρντι, Έρικ Ντέιν, Αλέξα Ντέμι, Μοντ Άπατοου, Μάρθα Κέλι, Κλόε Τσέρι, Κόλμαν Ντομίνγκο και Ντόμινικ Φάικ. Αντίθετα, οι Μπάρμπι Φερέιρα, Στορμ Ριντ, Τζέιβον «Wanna» Γουόλτον και Όστιν Άμπραμς δεν θα συμμετέχουν στη νέα σεζόν.

Η πλοκή της 3ης αυτής σεζόν διαδραματίζεται περίπου πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα των τελευταίων επεισοδίων. Οι χαρακτήρες δεν είναι πια έφηβοι. Αντιθέτως, βρίσκονται σε μια νέα φάση ζωής γεμάτη προκλήσεις και ευθύνες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη HBO Max (@hbomax)

H Κάσι και ο Νέιτ είναι παντρεμένοι, η Ρου ζει στο Μεξικό και προσπαθεί να αποπληρώσει το χρέος της προς μία έμπορο ναρκωτικών, η Τζουλς φοιτά σε σχολή Καλών Τεχνών, ενώ η Μάντι εργάζεται σε πρακτορείο ταλέντων στο Χόλιγουντ.