Πέθανε η Νάκυ Αγάθου – Μια από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ

Έφυγε από τη ζωή, η Νάκυ Αγάθου μια από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ που είχε γράψει τη δική της ιστορία στην ελληνική τηλεόραση.

Η Νάκυ Αγάθου που πέθανε σε ηλικία 86 ετών είχε υπηρετήσει για χρόνια την ΕΡΤ και ήταν από τις παρουσίες που άφησαν την σφραγίδα τους στην ελληνική τηλεόραση επί σειρά ετών. Βρέθηκε στην κρατική τηλεόραση από το 1967 ως το 1988.

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Την τραγική είδηση για τον χαμό της έκανε γνωστή ο συντοπίτης και συμμαθητής της Τάκης Σαγιόρ με μια συγκινητική ανάρτηση.

«Είμαι συντετριμμένος! Έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο μια πραγματική κυρία, μια από τις καλύτερες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμένη αξιοπρεπής γυναίκα, συμμαθήτρια μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή φίλη μου. Νάκυ Αγάθου καλό σου ταξίδι στο φως, θα μου λείψεις πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τάκης Σαγιόρ.

Η Νάκυ Αγάθου, εγγονή του Κερκυραίου βουλευτή Αχιλλέα Αγάθου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα ξεκίνησε και τη σταδιοδρομία της στην εκφώνηση, το 1964 όταν δούλεψε ως παρουσιάστρια εκπομπών- εκφωνήτρια στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Κέρκυρας, του ΕΙΡ. Από την Κέρκυρα μετακόμισε στην Αθήνα για να δουλέψει στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και το 1966 επελέγη για παρουσιάστρια του τηλεοπτικού προγράμματος που είχε μόλις ξεκινήσει.

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Η σταδιοδρομία της ως εκφωνήτρια – παρουσιάστρια της τηλεόρασης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα ορθοφωνίας σε δραματική σχολή προκειμένου να βελτιώσει την εκφορά του λόγου της, εξαφανίζοντας το χαρακτηριστικό κερκυραϊκό ιδίωμα.

Το 1969 είχε γίνει ήδη αγαπημένη του τηλεοπτικού κοινού, όπως αποδείχθηκε και από τον διαγωνισμό που οργάνωσε η «Ελληνική Εταιρεία Προγραμμάτων Τηλεόρασης», στον οποίο η Αγάθου κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία για την καλύτερη Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια.

Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρρυ Κλυνν.

Έκτοτε και μέχρι το 1988 όταν αποσύρθηκε από την παρουσίαση προγράμματος, ήταν πάντα μια από τις πιο δημοφιλείς και αγαπητές τηλεπαρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης με πλήθος προσωπικών θαυμαστών.