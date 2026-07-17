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Η Κατερίνα Δούκα αποχαιρέτησε τις «Συνδέσεις» και τον Κώστα Παπαχλιμίντζο – Η συγκίνηση στο πλατό της εκπομπής

Η Κατερίνα Δούκα έκανε σήμερα την τελευταία της εκπομπή στις «Συνδέσεις» του Ertnews
Η Κατερίνα Δούκα αποχαιρέτησε τις «Συνδέσεις» και τον Κώστα Παπαχλιμίντζο – Η συγκίνηση στο πλατό της εκπομπής
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Μετά από 350 τετράωρες εκπομπές μαζί με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο, και πέντε χρόνια στην ΕΡΤ η Κατερίνα Δούκα αποχαιρέτησε τις Συνδέσεις, την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ertnews. 

Η Κατερίνα Δούκα για δυο σεζόν συμπαρουσίαζε μαζί με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο την εκπομπή και στο σημερινό (17/07/26) κλείσιμο η συγκίνηση περίσσευε. 

Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος μίλησε με πολύ θερμά λόγια για την Κατερίνα Δούκα και μεταξύ άλλων είπε ότι την Πρωτοχρονιά του 2025 υποδέχθηκε μια γνωστή του και τώρα αποχαιρετά μια πολύ αγαπημένη φίλη και πολύ καλή δημοσιογράφο. Η Κατερίνα Δούκα παίρνοντας την ανθοδέσμη που είχε για καλό κατευόδιο ο Κώστας Παπαχλιμίντζος και εμφανώς συγκινημένη ευχαρίστησε έναν προς ένας όλους τους συνεργάτες της εκπομπής σε αυτό τον «τελευταίο χορό» όπως τον αποκάλεσαν και οι δυο. 

Ωστόσο, έκλεισε και με ένα πολύ ωραίο μήνυμα από την γνωστή ταινία «Marigold Hotel» λέγοντας: «Στο τέλος όλα θα είναι καλά και αν δεν είναι καλά δεν είναι το τέλος».

Δείτε τον αποχαιρετισμό στην Κατερίνα Δούκα

 

Καλή συνέχεια Κατερίνα Δούκα.

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