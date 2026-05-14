Ιωάννα Μαλέσκου σε Γιώργο Λιάγκα: «Τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά, θα έκανες δίδυμο;»

Η Ιωάννα Μαλέσκου βρέθηκε σήμερα Πέμπτη (14.05.2026) σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Πρωινό». Ο Γιώργος Λιάγκας τη ρώτησε για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και γενικότερα για το κλίμα στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Λίγο πριν το τέλος της συνέντευξης, η Ιωάννα Μαλέσκου απευθύνθηκε στον Γιώργο Λιάγκα και τον ρώτησε και το δικό του τηλεοπτικό μέλλον. «Δεν έχω ακόμα καταλήξει, δεν έχω ακόμα μια συμφωνία με τον ΑΝΤ1 και δεν ξέρω τι θα κάνω», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας. Τότε η Ιωάννα Μαλέσκου τον ρώτησε αν «θα έκανες δίδυμο;».

«Νομίζω ότι δεν θα έκανα δίδυμο ξανά. Το έχω περάσει με επιτυχία, αλλά τώρα θέλω να ορίζω εγώ μόνος μου το τι κάνω. Όχι ότι είναι κακό, το πέρασα με επιτυχία, μεγάλη επιτυχία, αλλά τώρα θέλω να ορίζω μόνος μου το τι κάνω. Εγώ θα ήθελα να κάνω… δυο φορές το χρόνο εκπομπή, αλλά οι προτάσεις που έρχονται είναι για κάθε μέρα», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Πώς προκύπτει το ότι δεν θα είμαστε μαζί του χρόνου; Εδώ με κάλεσες για να μιλήσουμε για μένα, όχι για το τι λέει ο Λάμπρος ή ο οποιοσδήποτε άλλος», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Η Ιωάννα Μαλέσκου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ο καθένας είναι υπεύθυνος των λόγων και των πράξεών του. Εμένα με έχεις ακούσει ποτέ δημόσια να λέω κάτι; Ο Λάμπρος ας λέει ότι θέλει, εδώ έχεις την Ιωάννα απέναντί σου, δεν έχεις τον Λάμπρο.

Εμένα ο δικός μου κινητήρας δεν ψυχραίνεται, είναι στα κόκκινα πάντα. Δεν με ενοχλεί, γιατί δεν με επηρεάζει. Είμαι στοχοπροσηλωμένη, ξέρω το μέσα μου τι θέλει και τι κάνει, δεν με ενοχλεί ότι κι αν συμβαίνει γύρω μου. Είμαι δυνατή, έγινα δυνατή. Εγώ δεν άλλαξα τη στάση μου λεπτό απέναντι σε κανέναν, ούτε στον Λάμπρο ούτε στους συνεργάτες μου. Υπέγραψα, συμφώνησα κάτι, το οποίο τηρείται, υπάρχει απόλυτη συνέπεια από τον σταθμό και εμπιστοσύνη φυσικά και τους ευχαριστώ γι’ αυτό.

Αλλά ξεκίνησε το καλοκαίρι με την προοπτική να κάνουμε μια εκπομπή που θα συνέχιζε τη σεζόν, όπως κι έγινε, και συνεχίζεται μέχρι τον Ιούλιο. Δεν αθετήθηκε κάτι από αυτά που είχαμε συμφωνήσει, ούτε από τη μία μερά, ούτε από την άλλη. Όχι, δεν έχω συμβόλαιο για του χρόνου, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Όλα είναι υπό έλεγχο».