Eurovision 2026: Η Victoria Anastasia που διεκδικεί τη νίκη στον ελληνικό τελικό αποκαλύπτεται – «Λατρεύω την Έλενα Παπαρίζου»

Η Victoria Anastasia είναι ένα κορίτσι που ζει μόνιμα στην Αστόρια της Νέας Υόρκης και έχει καταγωγή από τη Λευκάδα και την Πολωνία. Φέτος η νεαρή τραγουδίστρια κυνηγά το όνειρό της, διεκδικώντας τη νίκη στον ελληνικό τελικό της Eurovision.

H Victoria Anastasia βρέθηκε την Τρίτη (13.01.2026) στο πλατό της εκπομπής «Στούντιο 4», με αφορμή την επιλογή της στους 28 υποψηφίους τραγουδιστές που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision και μίλησε για όλα με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό.

Δεν περίμενα καθόλου το τηλεφώνημα, ήταν εντελώς απρόσμενο. Ήμουν στο δωμάτιό μου και κοιμόμουν όταν με κάλεσαν και λέω “τι έγινε;”. Αναρωτιόμουν ποιος με καλεί; Και έμεινα έκπληκτη όταν μου είπαν! Θεέ μου, ήταν υπέροχο όταν με ενημέρωσαν για τα νέα. Ούρλιαξα.

«Λατρεύω τη Eurovision. Είναι τόσο διασκεδαστική. Είναι κάτι τόσο όμορφο που οι άνθρωποι εκτιμούν. Για τους Αμερικανούς έχει πολύ χρώμα, έχει πολύ σόου… Το λατρεύουμε. Μας αρέσει πολύ να το βλέπουμε. Είναι κάτι διαφορετικό για εμάς», δήλωσε αρχικά η τραγουδίστρια.

Αμέσως μετά αναφέρθηκε στο τραγούδι της συμμετοχής της στον μουσικό διαγωνισμό και το χαρακτήρισε χαρούμενο, παθιασμένο και με έντονο «ελληνικό χρώμα».

«Αυτό το τραγούδι έχει ελληνικό χρώμα. Είναι χαρούμενο. Είναι διασκεδαστικό. Έχει πάθος. Λοιπόν, αρχικά δεν το έγραψα για την Eurovision. Το τραγούδι περιγράφει ένα συναίσθημα, αυτό που νιώθεις όταν πρωτοσυναντάς κάποιον και σου αρέσει πολύ. Ήθελα εδώ και καιρό να βάλω περισσότερα ελληνικά στοιχεία στη μουσική μου και προέκυψε η ευκαιρία της Eurovision και είπα “αυτό είναι τέλειο”. Οπότε το υπέβαλα και ήμουν σε φάση “θέλω να το κάνω”. Πάμε να το κάνουμε», εξομολογήθηκε η Victoria Anastasia.

Τέλος, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως το μεγάλο της όνειρο είναι να εγκατασταθεί μόνιμα και να εργαστεί στην Ελλάδα.

Επίσης δήλωσε ότι θαυμάζει Έλληνες καλλιτέχνες όπως η Έλενα Παπαρίζου και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ενώ μοιράστηκε και μια εμπειρία της από τη συμμετοχή της ως κομπάρσος στην ταινία «Marry Me» με την Jennifer Lopez.

«Τώραθα πάω στη Λευκάδα για λίγο για να δω την οικογένεια. Ήταν πάντα το όνειρό μου να μείνω στην Ελλάδα. Οπότε αυτή είναι η τέλεια ευκαιρία», εξομολογήθηκε.

«Λατρεύω την Έλενα Παπαρίζου. Την αγαπώ. Μου αρέσει επίσης η Αναστασία, ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Μου αρέσει πολύ, η φωνή του είναι εκπληκτική. Ο Νίκος Βέρτης, η Άννα Βίσση, αυτού του είδους οι καλλιτέχνες. Τους λατρεύω», είπε ακόμα.