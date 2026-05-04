Eurovision 2026: Η Βίκυ Λέανδρος θα εμφανιστεί στον Α’ ημιτελικό, όπου διαγωνίζεται ο Αkylas

Έντονη ελληνική παρουσία αναμένεται να έχει ο Α’ ημιτελικός της φετινής Eurovision, καθώς εκτός από τον Akyla, που θα διαγωνιστεί, στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη θα ανέβει και η Βίκυ Λέανδρος.

Η παγκοσμίου φήμης Ελληνίδα τραγουδίστρια και συνθέτης, θα κάνει μία ξεχωριστεί γκεστ εμφάνισης στον Α’ ημιτελικό της Eurovision, που πρόκειται να γίνει την Τρίτη 12 Μαΐου. Στο διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς, ο Akylas θα βγει 4ος στο stage, ενώ η Βίκυ Λέανδρος επιστρέφει θριαμβευτικά στην αυστριακή πρωτεύουσα για να ερμηνεύσει – σε εντελώς νέα διασκευή – μία από τις μεγαλύτερες και πλέον διαχρονικές επιτυχίες του διαγωνισμού, το «L’amour est bleu», το οποίο ερμήνευσε για πρώτη φορά το 1967 σε ηλικία μόλις 15 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1972, η Βίκυ Λέανδρος επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision με την μοναδική ερμηνεία του «Après toi», κατακτώντας τις καρδιές εκατομμυρίων θεατών με την εξαιρετική φωνή της και την αξέχαστη σκηνική της παρουσία. Η νίκη της έθεσε τα θεμέλια για μια παγκόσμια καριέρα, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Με πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 466 άλμπουμ σε οκτώ γλώσσες και αμέτρητες συναυλίες σε όλο τον κόσμο, η Βίκυ Λέανδρος παραμένει μέχρι και σήμερα ένας πραγματικός θρύλος της Eurovision.

Παράλληλα, η Βίκυ Λέανδρος θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Sani Festival 2026, στο λόφο της Σάνης, στη Χαλκιδική, το Σάββατο 15 Αυγούστου. Μάλιστα, θα κλείσει τη φετινή διοργάνωση με μια μοναδική συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, φέρνοντας κοντά διαφορετικές γενιές και πολιτισμούς κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Χαλκιδικής.