Eurovision 2026: Live ο ελληνικός τελικός

Η Κlavdia στη σκηνή

Η βραδιά ξεκίνησε με την Klavdia να τραγουδά στη σκηνή μαζί με τους τρεις παρουσιαστές.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα μεταξύ άλλων ερμήνευσε την «Άνοιξη» της Σοφίας Βόσσου και το «Die for you», της Έλενας Παπαρίζου.

Στη σκηνή ανέβηκαν οι 14 υποψήφιοι και χόρεψαν αγαπημένα τραγούδια που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο διεθνή διαγωνισμό