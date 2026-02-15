Συμβαίνει τώρα:
Eurovision 2026: Live ο ελληνικός τελικός

Απόψε θα μάθουμε τον μεγάλο νικητή
ελληνικός τελικός
Οι παρουσιαστές της βραδιάς

Απόψε το πανελλήνιο θα μάθει ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision της Βιέννης και οι 14 υποψήφιοι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό on stage.

21:07 | 15.02.2026
Η «καλησπέρα» των παρουσιαστών

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά υποδέχτηκαν στη συνέχεια το κοινό στον μεγάλο τελικό και εξήγησαν όσα πρόκειται να συμβούν απόψε.

21:00 | 15.02.2026
Η Κlavdia στη σκηνή

Η βραδιά ξεκίνησε με την Klavdia να τραγουδά στη σκηνή μαζί με τους τρεις παρουσιαστές.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα μεταξύ άλλων ερμήνευσε την «Άνοιξη» της Σοφίας Βόσσου και το «Die for you», της Έλενας Παπαρίζου.

Στη σκηνή ανέβηκαν οι 14 υποψήφιοι και χόρεψαν αγαπημένα τραγούδια που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο διεθνή διαγωνισμό

21:00 | 15.02.2026
Καλησπέρα σας από το newsit.gr

Mαζί θα παρακολουθήσουμε απόψε τον μεγάλο τελικό του «Sing for Greece» που θα αναδείξει τον μεγάλο νικητή που θα βρεθεί τον Μάιο στη σκηνή της Eurovision

