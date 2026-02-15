Eurovision 2026: Live ο ελληνικός τελικός

Απόψε το πανελλήνιο θα μάθει ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision της Βιέννης και οι 14 υποψήφιοι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό on stage.
Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά υποδέχτηκαν στη συνέχεια το κοινό στον μεγάλο τελικό και εξήγησαν όσα πρόκειται να συμβούν απόψε.
Η βραδιά ξεκίνησε με την Klavdia να τραγουδά στη σκηνή μαζί με τους τρεις παρουσιαστές.
Η νεαρή καλλιτέχνιδα μεταξύ άλλων ερμήνευσε την «Άνοιξη» της Σοφίας Βόσσου και το «Die for you», της Έλενας Παπαρίζου.
Στη σκηνή ανέβηκαν οι 14 υποψήφιοι και χόρεψαν αγαπημένα τραγούδια που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο διεθνή διαγωνισμό
Mαζί θα παρακολουθήσουμε απόψε τον μεγάλο τελικό του «Sing for Greece» που θα αναδείξει τον μεγάλο νικητή που θα βρεθεί τον Μάιο στη σκηνή της Eurovision
