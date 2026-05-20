Ο Φωκάς Ευαγγελινός έκανε απολογισμό για τη φετινή Eurovision: Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε

Ο Φωκάς Ευαγγελινός έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού της Eurovision που έγινε το Σάββατο (16.05.2026). Έκανε τον απολογισμό του και αναφέρθηκε και στον Akyla.

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά τις έντονες στιγμές που βίωσε στη Βιέννη, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ελληνικής αποστολής στη Eurovision έγραψε στο Instagram τα όσα αισθάνεται μετά από αυτή την εμπειρία. Παράλληλα, ο Φωκάς Ευαγγελινός αναφέρθηκε τόσο στον Akyla όσο και στην υπόλοιπη ομάδα του.

«Η φετινή διαδρομή της ελληνικής αποστολής ήταν ένα ταξίδι γεμάτο δημιουργία, συγκίνηση και αληθινή ενέργεια. Μαζί με τον Αkyla και τους συνεργάτες μας παρουσιάσαμε ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ γιατί εκφράζει κάτι ουσιαστικό από την σημερινή γενιά – μια γενιά που εξελίσσεται, τολμά και αναζητά τον δικό της τρόπο να επικοινωνήσει με τον κόσμο.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία ένιωσα ξανά τη δύναμη των νέων ανθρώπων, παιδιών που δημιουργούν με ελευθερία, προσωπικότητα και αλήθεια.

Αυτό που κρατώ περισσότερο από την φετινή ελληνική συμμετοχή είναι το ήθος και ο χαρακτήρας της ομάδας που όχι μόνο στάθηκε με αξιοπρέπεια, σεβασμό και αφοσίωση μέχρι το τέλος αλλά επέδειξε ότι η ανθρωπιά, η αγάπη και η ποιότητα ψυχής έχουν πάντα την μεγαλύτερη αξία!

Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε όλοι μαζί», έγραψε ο Φωκάς Ευαγγελινός στην ανάρτησή του.