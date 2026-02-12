Eurovision 2026: Οι πρώτοι 7 νικητές του εθνικού τελικού και όλα όσα θα γίνουν στον Β’ ημιτελικό

Rossana Mailan, Stefi, Evangelia, Marseaux, Akylas, Alexandra Sieti και Stylianos ετοιμάζονται για την μεγάλη μάχη στον εθνικό τελικό για την Eurovision 2026, αφού πήραν το «χρυσό εισιτήριο» στον α’ ημιτελικό που έγινε το βράδυ της Τετάρτης (11.02.2026).

Τα αποτελέσματα του πρώτου ημιτελικού είναι η αλήθεια πως δεν προκάλεσαν έκπληξη. Επιβεβαίωσαν σχεδόν απόλυτα τις προβλέψεις και έτσι, το κοινό έστειλε για τον εθνικό τελικό της Eurovision τους αγαπημένους του καλλιτέχνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Rossana Mailan με το Άλμα, η Stefi με το Europa, η Evangelia με την Parea, η Marseaux με το Χάνομαι, ο Akylas με το Ferto, η Alexandra Sieti με το The Other Side και ο και Stylianos με το You & I, απολαμβάνουν την μεγάλη νίκη τους και προετοιμάζονται για τη δεύτερη και πιο κρίσιμη μάχη, αυτή που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής.

Τα τραγούδια που προκρίθηκαν:

Rosanna Mailan – Άλμα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε στο newsit.gr όλα όσα έγιναν στον α’ εθνικό ημιτελικό της Eurovision.

Stefi – Europa

Evangelia – Parea

Marseaux – Χάνομαι

Akylas – Ferto

Alexandra Sieti – The other side

Stylianos – You and I

Τι θα γίνει στον β’ ημιτελικό

Tο βράδυ της Παρασκευής (13.02.2026) στις 21:00, ο β’ ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» θα βγει στον αέρα με τους καλλιτέχνες να παλεύουν για μία θέση στον τελικό –εθνικό- διαγωνισμό.

14 καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια τους με 7 από αυτούς να περνούν στον εθνικό τελικό ώστε για να διαγωνιστούν παρέα με τους 7 πρώτους νικητές του α’ ημιτελικού.

Δείτε τους καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν την Παρασκευή:

«Agapi», Rikki

«Back in the game», Gavrin

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«Asteio», Zaf

«No More Drama», Kianna

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», Tianora

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», Basilica

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», Koza Mostra

«Sabotage!», leroybroughtflowers

Για την Παρασκευή, ένα από τα φαβορί θεωρείται ο γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, Good job Nicky.

Σχετικά με τις εκπλήξεις αυτής της βραδιάς, το show θα αναλάβει η Τάμτα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision, Antigoni.

Και αυτή τη φορά, το αποτέλεσμα θα καθοριστεί καθαρά από τις ψήφους των τηλεθεατών.