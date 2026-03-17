Εβελίνα Νικόλιζα: «Δεν θα με δείτε στο YFSF, είμαι πολύ κακή στις μιμήσεις»

«Να πάω και να στεναχωριόμαστε κάθε εβδομάδα, είπα να μην το κάνω» είπε για το ενδεχόμενο συμμετοχής της στο Your Face Sound Familiar (YFSF), η Εβελίνα Νικόλιζα.

Στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών μίλησε η Εβελίνα Νικόλιζα και αποκάλυψε ότι δέχτηκε πρόταση για το YFSF, ωστόσο επέλεξε να μην προχωρήσει.

Όπως ανέφερε, απέρριψε την πρόταση από την πρώτη στιγμή, εξηγώντας με ειλικρίνεια τον λόγο: «Μου έγινε μια πρόταση αλλά εξαρχής δεν κάναμε καν ραντεβού, γιατί τους είπα ότι είμαι πολύ κακή στις μιμήσεις.

Να πάω και να στεναχωριόμαστε κάθε εβδομάδα, είπα να μην το κάνω».

Σε ερώτηση για το αν υπήρξε αντίστοιχη πρόταση και στη μητέρα της, Μπέσσυ Αργυράκη, η ίδια απάντησε πως δεν είναι κάτι που γνωρίζει με βεβαιότητα: «Νομίζω ότι την έχω ακούσει κι εγώ τηλεοπτικά να λέει πως ναι, άρα ναι».

Και συμπλήρωσε: «Αλλά δεν το έχουμε συζητήσει».