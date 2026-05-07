Eurovision 2026: Στα backstages της δεύτερης πρόβας του Akyla στη Βιέννη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος ώσπου ο Akylas να ανέβει στη σκηνή του Stadthalle και να σαρώσει τα πάντα, ξεσηκώνοντας τα πλήθη με το κομμάτι «Ferto» με το οποίο θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision.

Την Πέμπτη (07.05.2026) δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο βίντεο 30 δευτερολέπτων από τη δεύτερη πρόβα του Akyla, ενώ λίγη ώρα αργότερα δημοσιεύθηκε και ένα βίντεο με backstage στιγμές του νεαρού καλλιτέχνη που ελπίζει να κατακτήσει τη Eurovision.

Η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision με τον Akyla, παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό και γεμάτο ενέργεια σκηνικό, με τη δημιουργική υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού. Το «Ferto» ζωντανεύει πάνω στη σκηνή του Stadthalle μέσα από δυνατά visuals, ιδιαίτερη αισθητική και μια performance που δείχνει να έχει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει.

Στα πρώτα πλάνα που κυκλοφόρησαν, βλέπουμε τον Akyla μέσα σε ένα σκηνικό που θυμίζει video game, με εντυπωσιακά γραφικά και ρεαλιστικά props να δίνουν ακόμα περισσότερη ένταση στην ιστορία που αφηγείται το τραγούδι.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα πρόκειται να διαγωνιστεί στον Α’ ημιτελικό της Eurovision στις 12 Μαΐου και ο Akylas θα εμφανιστεί 4ος στη σκηνή. Τέλος, τα προγνωστικά του τελικού δείχνουν τον Αkyla σταθερά στη 2η θέση.