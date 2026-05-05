Γιώργος Αυτιάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση, ήθελα να αφήσω δρόμο στα νέα παιδιά»

Ο Γιώργος Αυτιάς παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Πάνο Παπαδόπουλο, όπου κλήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις στον ΣΚΑΙ με τον Βασίλη Παπαδρόσο και τη Σία Κοσιώνη.



«Μετά από 34 χρόνια στην τηλεόραση, έπρεπε να αλλάξω και να βρω έναν δρόμο, ο οποίος θα ήταν ίδιος με αυτόν που έκανα», είπε αρχικά ο Γιώργος Αυτιάς.



Ο Γιώργος Αυτιάς πρόσθεσε στη συνέχεια: «Δεν αλλάζουν πολλά θέματα από την τηλεόραση και από την Ευρωβουλή, αν παρακολουθείς την κοινωνία. Δεν μου λείπει η τηλεόραση, ήθελα να αφήσω δρόμο στα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά έχουν το μέλλον».

Για τις εξελίξεις στον ΣΚΑΙ με τον Βασίλη Παπαδρόσο, αλλά και τη Σία Κοσιώνη, ο Γιώργος Αυτιάς απάντησε: «Δεν το έχω παρακολουθήσει. Πάντως, και οι δύο είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι».