Ο Δημήτρης Οικονόμου στον Μανώλη Κωστίδη για την τετραήμερη εργασία: «Πες το στον Αλαφούζο»

Ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος συζήτησαν με τον Μανώλη Κωστίδη – εκτός από τα ελληνοτουρκικά- και την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία.

Ο Μανώλης Κωστίδης «πρότεινε» τριήμερη εργασία με τους παρουσιαστές να του απαντούν με χιούμορ. Ο Δημήτρης Οικονόμου του ζήτησε να διατυπώσει την πρόταση στον ιδιοκτήτη του ΣΚΑΪ, Γιάννης Αλαφούζο.

«Το πιο εύκολο είναι να σου πω τρεις μέρες να δουλεύουμε, τέσσερις να καθόμαστε. Αυτό είναι το εύκολο. Αλλά πες το στον Στουρνάρα, στον Μητσοτάκη, στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν… Δε γίνεται, γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα», σχολίασε ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο Δημήτρης Οικονόμου να απαντάει γελώντας: «Βρε πες το στον Αλαφούζο. Άσε τον Μητσοτάκη και την Ούρσουλα. Για πήγαινε πάνω και πες “αφεντικό σκέφτηκα αυτό. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα;”. Θα σου πει “στο καλό παιδί μου”».

Η κεντρική ιδέα της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη είναι η μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στις 32 ή 35 ώρες (από 40), χωρίς όμως να υπάρξει αντίστοιχη μείωση στις αποδοχές των εργαζομένων.