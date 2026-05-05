Μαρίνα Βερνίκου: Δεν θα με δείτε στο Dragons Den, είναι ωραίο πρότζεκτ και κάνω παρατηρήσεις στον Σάκη

«Καλό είναι να μη μπλέκουμε τα επαγγελματικά με τα φιλικά» είπε σε άλλο σημείο η Μαρίνα Βερνίκου.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star» και τον Πάνο Παπαδόπουλο παραχώρησε η Μαρίνα Βερνίκου, στο πλαίσιο των εγκαινίων του καταστήματός της.

«Νιώθω πολύ χαρούμενη, είναι η πρώτη φορά που ανοίγω μαγαζί. Σκοπός μου είναι να διαφημίσουμε τη χώρα μας σε όλο τον κόσμο», είπε αρχικά η Μαρίνα Βερνίκου.

Η Μαρίνα Βερνίκου είπε στη συνέχεια: «Οτιδήποτε αγαπάς, δεν είναι δύσκολο. Τα παιδιά μου εκνευρίζονται που βγάζω συνέχεια φωτογραφίες, μου λένε… φτάνει!».

Για τον Σάκη Τανιμανίδη και το Dragons Den, η Μαρίνα Βερνίκου απάντησε: «Ο Σάκης είναι χαρούμενος που γύρισε στον ΣΚΑΙ, οπότε και όλοι εμείς οι φίλοι του είμαστε χαρούμενοι.

Δεν νομίζω να με δείτε στο Dragons Den, καλό είναι να μη μπλέκουμε τα επαγγελματικά με τα φιλικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο πρότζεκτ και πάντα κάνω παρατηρήσεις στον Σάκη».

