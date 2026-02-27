Ευσταθία Τσαπαρέλη: Στη γέννηση του γιου μου δεν έκανα ούτε επισκληρίδιο και ήταν σοκαριστικό

Για τον ερχομό του γιου της, όταν η ίδια ήταν σε νεαρή ηλικία, με τον επίσης ηθοποιό, Αλέξανδρο Λογοθέτη, μίλησε η Ευσταθία Τσαπαρέλη όταν συνάντησε την Κατερίνα Καινούργιου, το πρωινό της Παρασκευής (27/02/2026), στη Super Κατερίνα του Alpha.

“Tον γιο μου τον έκανα όταν ήμουν ακόμη παιδί. Όσο γυρνάω πίσω, συνειδητοποιώ ότι ήμουν παιδί. Δηλαδή ακόμα είχα τα απόνερα της εφηβείας, μπορώ να πω. Μάλιστα, στη γέννα δεν έκανα ούτε επισκληρίδιο και ήταν σοκαριστικό” εκμυστηρεύτηκε αρχικά η όμορφη πρωταγωνίστρια.

“Σημασία έχει να υπάρχει ένα καλό περιβάλλον και να μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε επιλογή τοκετού αποφασίσει η γυναίκα να πάρει, είτε είναι καισαρική είτε είναι φυσιολογικός τοκετός.

Αν υπάρχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον γύρω από τη γυναίκα και λειτουργεί θετικά, ενθαρρυντικά και φροντιστικά, νομίζω ότι αυτό έχει σημασία τελικά. Στο τέλος της ημέρας έχει μόνο σημασία να γεννηθεί το παιδί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον καθένα, είναι τόσο σχετικό αυτό”.

“Ο γιος μου είναι τώρα στην εφηβεία και είναι δύσκολη. Νομίζω πως είναι δύσκολη η εφηβεία γενικά, σε όλες τις γενιές ήταν δύσκολη και οφείλει να ‘ναι δύσκολη. Δηλαδή με έναν τρόπο είναι οι πρώτες μεγάλες συγκρούσεις, η αρχή δημιουργίας της ταυτότητας του νέου ανθρώπου οπότε θα αποκαθηλώσει και θα συγκρουστεί με πράγματα.

Θα θέλει να ξεπεράσει τα όρια και οι γονείς από δίπλα θα τρέμουμε γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε, αυτός είναι ο ρόλος μας” συμπλήρωσε, ακόμα, η Ευσταθία Τσαπαρέλη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στη Super Κατερίνα του Alpha.