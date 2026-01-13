Φαίη Σκορδά: «Έμαθα κάτι για την Ιωάννα Μαλέσκου, μίλησα με υψηλόβαθμα στελέχη του Open»

Για την Ιωάννα Μαλέσκου και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα μίλησε η Φαίη Σκορδά και αποκάλυψε όσα ξέρει για το τηλεοπτικό της μέλλον στο OPEN.

Το πρωί της Τρίτης (13.01.2026) η γνωστή παρουσιάστρια στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» αναφέρθηκε στην Ιωάννα Μαλέσκου και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Μάλιστα, η Φαίη Σκορδά μετέφερε τη θέση της διοίκησης του Open, η οποία είναι ισότιμη αντιμετώπιση και στους δύο παρουσιαστές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έμαθα κάτι για την Ιωάννα Μαλέσκου χθες, μίλησα με υψηλόβαθμα στελέχη του καναλιού και αυτό είναι η θέση της διοίκησης του Open. Μου είπαν ότι μπορώ να το μεταφέρω», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη Σκορδά είπε στη συνέχεια: «Σχετικά με τον Λάμπρο και την Ιωάννα και όλα αυτά που έχουν ακουστεί για του χρόνου και τα λοιπά. Από τη στιγμή που είναι μία επιλογή του καναλιού και η Ιωάννα, για να παρουσιάσει αυτό το δίδυμο την εκπομπή, τους στηρίζουν και τους δύο με τον ίδιο τρόπο. Αυτή είναι η θέση του καναλιού.

Δεν είναι τυπικό, γιατί κατάλαβα ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι εκεί μέσα που δεν φέρθηκαν σωστά. Σ’ αρέσει, δεν σ’ αρέσει η Ιωάννα, μπορεί να μην τη συμπαθείς, να θεωρείς ότι δεν είναι καλή παρουσιάστρια… Ότι δεν φέρθηκαν σωστά… Το ότι τον Λάμπρο τον θέλουν και ότι ο Λάμπρος θα συνεχίσει του χρόνου είναι δεδομένο.

Το πρόβλημα δεν είναι ο Λάμπρος, το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που επιλέγεις έναν άνθρωπο, φέρεσαι και σε αυτόν τον άνθρωπο σωστά μέχρι να τελειώσει, μέχρι να μην τον θέλεις. Και αυτό δεν έγινε. Δεν τήρησαν όλοι αυτή την πρακτική, του ισότιμου, ο καθένας για τους λόγους του, χωρίς να φταίει ο Λάμπρος».