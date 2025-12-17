Φάρμα: Ο Δημήτρης Ζήκος είναι ο μεγάλος νικητής του ριάλιτι του Star

Ο τελικός της «Φάρμας» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και ο Δημήτρης Ζήκος είναι ο μεγάλος νικητής του τρόπαιου και του επάθλου των 50.000 ευρώ!

Ο εναερίτης στο επάγγελμα, με καταγωγή από τα Ιωάννινα, έχει μάθει να βλέπει τη ζωή από ψηλά. Έτσι ακριβώς ολοκλήρωσε και το ταξίδι του στη «Φάρμα», στην κορυφή! Με επιμονή, δύναμη και απόλυτη αποφασιστικότητα, ο νικητής του ριάλιτι αντιμετώπισε κάθε πρόκληση, έχοντας πάντα έναν ξεκάθαρο στόχο στο μυαλό του – τη νίκη.

Ο Δημήτρης Ζήκος ξέσπασε σε κραυγές ολοκληρώνοντας την υπερπροσπάθειά του, που του χάρισε τη νίκη με σκορ 3 – 0 απέναντι στον Λευτέρη Δασκαλάκη. Ο μεγάλος νικητής της Φάρμας 2025 αφιέρωσε τη νίκη του στον πατέρα του, με τους συμπαίκτες του να τον αγκαλιάζουν συγκινημένοι.

«Ήθελα να βγει η κραυγή από μέσα μου, να το ακούσει μέχρι εκεί πάνω και να είναι περήφανος για το τι γιο άφησε πίσω και τι λεβέντη», δήλωσε ο Δημήτρης Ζήκος.

Ο Λευτέρης Δασκαλάκης πάλεψε με όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει, αλλά δεν τα κατάφερε να τερματίσει.

«Ήρθε η καμπάνα του τέλους, αυτό ήταν το παιχνίδι, τώρα ήρθε η ώρα να ξεκουραστώ», είπε.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε τη νίκη του Δημήτρη Ζήκου και εκείνος ευχαρίστησε του συμπαίκτες του, αυτούς που τον βοήθησαν να αντέξει, αλλά και εκείνους που τον πείσμωσαν να συνεχίσει. Μιλώντας για τον Λευτέρη δήλωσε: «Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λευτέρη, πάλεψε σαν λιοντάρι μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν το περίμενα ότι θα είμαι εγώ ο νικητής με τέτοιο αντίπαλο. Αλήθεια, Λευτέρη σε ευχαριστώ πάρα πολύ» με τον Λευτέρη να υποκλίνεται στα λόγια του. Ο Δημήτρης ευχαρίστησε την παραγωγή και την οικογένειά του και προσπαθώντας να μη λυγίσει από συγκίνηση έστειλε ένα «ευχαριστώ» και ένα «σ ‘αγαπώ» στον πατέρα του, που έχει «φύγει» από τη ζωή.

Η επόμενη Φάρμα ψάχνει τους πρωταγωνιστές της!

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Creative Producer: Θανάσης Μητρέλιας

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Σκηνοθέτης- Project Manager: Βασίλης Βασιλειάδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Οργάνωση Παραγωγής: Λουκάς Ζαγοραίος

Αρχισυνταξία: Κατερίνα Παππά

Υπεύθυνη εκπομπής: Ίλια Κυριάκου

Σκηνογράφος: Βασίλης Μπάλτσας

Παραγωγός: Star Channel

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions