Γη της ελιάς – επόμενα επεισόδια: Ο Μανώλης κάνει ερωτική εξομολόγηση στην Αμαλία

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν στο ΜEGA από την Τετάρτη 20 έως την Πέμπτη 21 Μαΐου, στις 23:00.

Γη της ελιάς – Τετάρτη 20 Mαΐου

Επεισόδιο 124ο: Η ζημιά που προκάλεσε, άθελά του, ο Μανώλης δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην Αμαλία, η οποία έρχεται σε ρήξη με τον Αντώνη. Ο Λεωνίδας και η Μαργαρίτα πηγαίνουν για φαγητό στην ταβέρνα, αλλά για κακή τους τύχη, ο λάθος άνθρωπος τους βλέπει μαζί. Ο Παρασκευάς στήνει ίντριγκα για να φέρει πιο κοντά την Ισμήνη και τον Μιχάλη. Η πρώτη συνάντηση, όμως, αποδεικνύεται πιο δύσκολη απ’ όσο είχε υπολογίσει. Ο Μανώλης, σε μια στιγμή ειλικρίνειας, λέει για πρώτη φορά «σ’ αγαπώ» στην Αμαλία. Εκείνη, με τη σειρά της, βρίσκει έναν αντισυμβατικό τρόπο για να του δείξει τι πραγματικά αισθάνεται, αφήνοντάς τον άφωνο. Η Ισμήνη επιστρέφει στο ανθοπωλείο και, προς έκπληξη της Φρύνης, της ζητάει μια μεγάλη χάρη. Η Αλεξάνδρα ζητά τη βοήθειά του Παυλή, με τον κίνδυνο να αποκαλυφθεί το μυστικό της Χριστιάνας. Την ίδια ώρα, ο Στέλιος, ο αστυνόμος, κάνει μια ανακάλυψη καθοριστικής σημασίας στο γραφείο της Μαρουσώς και τα στοιχεία που βρίσκει εκεί την ενοχοποιούν ακόμα περισσότερο. Η Αναστασία μαθαίνει ότι η Μαργαρίτα κι ο Λεωνίδας βγήκαν ραντεβού και η έκφραση στο πρόσωπό της τα λέει όλα…

Γη της ελιάς – Πέμπτη 21 Mαΐου

Επεισόδιο 125ο: Η Αναστασία σοκάρεται από όσα της είπε η Χρυσούλα, δεν γυρίζει στο σπίτι και πηγαίνει στην Άννα ζητώντας της να τη φιλοξενήσει. Στο μεταξύ, όσο περνούν οι ώρες, η Αθηνά, η Μαργαρίτα και ο Τζον ανησυχούν για την εξαφάνιση της Αναστασίας και καλούν την Αστυνομία. Ο Λυκούργος δεν ξέρει τι να πει στην Ισμήνη και νιώθει τύψεις για το ψέμα που έχει στήσει με τον Κωνσταντίνο, προκειμένου να την αναγκάσει να περιορίσει τον παρορμητισμό της και να ησυχάσουν τα πράγματα. Στο μεταξύ, η Ισμήνη καβγαδίζει, για μία ακόμη φορά, με τον Μιχάλη. Η Χριστιάνα παρατηρεί ότι το όπλο λείπει από το σημείο που το είχε κρύψει και η σκέψη ότι κάποιος από την οικογένειά της μπορεί να το βρήκε, την τρομοκρατεί. Ο Στάθης πηγαίνει να πάρει τις εξετάσεις του και βρίσκει τον Στέφανο πολύ προβληματισμένο με τα αποτελέσματα. Ο Στέφανος τον παραπέμπει σε άλλο γιατρό για ειδικές εξετάσεις και ο Στάθης θορυβείται. Η Κούλα και ο Λεοντιάδης παντρεύονται στο Δημαρχείο. Ο Τζον βρίσκει την Αναστασία στο σπίτι της Άννας και μαθαίνει τι έχει συμβεί.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA