Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενο επεισόδιο: Η Μελισσάνθη προσπαθεί να αφήσει πίσω την ιστορία με τον Γιάννη

Εξελίξεις έρχονται στo επόμενo επεισόδιo της γνωστής σειράς του Alpha, το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου στις 23:30 το βράδυ.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Επεισόδιο 58: Η Μελισσάνθη ξυπνά δίπλα στον Απόστολο προσπαθώντας να αφήσει πίσω την ιστορία με τον Γιάννη και κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το μέλλον, προτείνοντας να προχωρήσουν μαζί σε υιοθεσία, ενώ λίγο αργότερα αιφνιδιάζεται από τα νέα που έχουν ήδη φτάσει στο χωριό για την Πολυξένη. Η Ασπασία επιστρέφει από τον γιατρό με τον Σταύρο και τα παιδιά και έρχεται αντιμέτωπη με τους πρώτους σαφείς περιορισμούς της εγκυμοσύνης της, αναγκασμένη να αποδεχτεί ότι η καθημερινότητά της αλλάζει, όσο κι αν αντιστέκεται σε αυτό.

Η Πολυξένη συνοδεύεται από τη Μάρθα στο αστυνομικό τμήμα για να δώσει κατάθεση, ενώ η παρουσία των δημοσιογράφων έξω από το σπίτι και η ένταση της διαδικασίας την καταρρακώνουν συναισθηματικά. Η Μαγδαληνή, μαζί με τη Μελισσάνθη, συναντά επιτέλους την Πολυξένη και στέκεται δίπλα της με ψυχραιμία, προσπαθώντας να τη στηρίξει μέσα στο χάος της δημοσιότητας και της απώλειας. Η Ιουλία προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες στο σπίτι, οργανώνοντας ένα οικογενειακό τραπέζι με σκοπό να φέρει πιο κοντά την Ευγενία και τον Σίμο, την ώρα που η επαγγελματική

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.