Γιάννης Φακίνος: «Η Κατερίνα Λιόλιου είναι η μούσα μου, έχει έναν τσαμπουκά που είναι στην ίδια συχνότητα με μένα»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» και τον Χρήστο Λυσσέα παραχώρησε ο Γιάννης Φακίνος.

Ο τραγουδιστής και συνθέτης μίλησε για την Κατερίνα Λιόλιου, το τραγούδι που έγραψε για τον Νότη Σφακιανάκη, ενώ αποκάλυψε πως η συμμετοχή του στο Voice δεν τον βοήθησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με το τραγούδι ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Από δώρο των γονιών μου, θα πω, έτσι ξεκίνησα πιο έντονα», είπε αρχικά ο Γιάννης Φακίνος.

Ο Γιάννης Φακίνος είπε στη συνέχεια: «Χριστούγεννα, μου έκαναν δώρο μια κιθάρα, ξεκίνησα έτσι τα πρώτα μου βήματα, να γράφω, να τραγουδάω. Δεν με βοήθησε η πορεία μου στο Voice. Εμένα προσωπικά. Ίσως δεν ήμουν εγώ έτοιμος, ίσως δεν το εκμεταλλεύτηκα εγώ σωστά.

Καλλιτεχνικά δεν με βοήθησε, δηλαδή δεν με έμαθε κάποιος από το παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή ότι μου άνοιξε την πόρτα διάπλατα και μπήκα στα μαγαζιά τα μεγάλα και δεν ξανασχολήθηκα με κάτι άλλο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τη συνεργασία με την Κατερίνα Λιόλιου, ο Γιάννης Φακίνος είπε: «Η Κατερίνα είναι η μούσα μου, μου αρέσει ο τρόπος που ερμηνεύει, έχει έναν τσαμπουκά που είναι στην ίδια συχνότητα με μένα και έτσι «μπλέκουμε», υπάρχει χημεία. Η Κατερίνα έχτισε την καριέρα της, δεν έγινε σε μία νύχτα. Όταν έχεις «κάτι» και δεν περνάς απαρατήρητος, είναι σημαντικό αυτό, θα σε σχολιάσουν.

Οπότε καλό είναι, το θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Δεν αισθάνομαι ότι την επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια. Νομίζω ότι πλέον η Κατερίνα κάνει focus στο καλό. Δεν θα κάνει στο κακό. Με έχει πειράξει πάρα πολύ ο Νότης Σφακιανάκης, που δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψει. Του ‘χα γράψει και τραγούδι».

Για το «Ferto» του Ακύλα, ο Γιάννης Φακίνος ανέφερε: «Εμένα το τραγούδι μ’ αρέσει πάρα πολύ. Είναι έτσι ιδιαίτερο, είναι πρόταση, είναι κάτι καινούργιο, μ’ αρέσει πολύ και πιστεύω ότι θα πάει και πάρα πολύ καλά».